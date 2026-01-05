Alişan’dan “botoks yaptırdı” iddialarına fotoğraflı cevap geldi

Sunucu ve şarkıcı Alişan, son olarak yüzündeki değişimle gündem oldu. Sosyal medyada yayılan fotoğrafındaki ''kalkık kaş'' görüntüsü dikkat çekerken, ünlü şarkıcıdan botoks yaptırdığı iddialarına cevap geldi.

ALİŞAN'IN SON GÖRÜNÜTÜSÜ "BOTOKSU ABARTMIŞ" YORUMLARINA NEDEN OLDU

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafın ardından Alişan'ın yüz hatlarındaki değişim özellikle de kaşlarının kalkık görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Alişan'ın son haline sosyal medyada "Ne hale gelmiş", "Kaşlar uçmuş" gibi yorumlar yapıldı. Alişan sosyal medya hesabından ise hakkındaki iddialara cevap verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafını paylaşarak, "Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda" notunu düştü.