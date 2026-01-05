Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde sonucu merakla beklenen maçta Fenerbahçe ile Samsunspor, yarın saat 20.30'da Adana'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleden galip ayrılan ekip, final maçında 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray-Trabzonspor maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE'DE MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Samsunspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, müsabakanın oynanacağı Adana'ya hareket etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu da belli oldu. Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam eden Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 19 kişilik Samsunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran."