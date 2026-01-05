Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor! 6 ay bozulmuyor, yapımı 3 gün sürüyor

Ordu'nun yöresel lezzeti Perşembe cevizli helvası kış aylarında vatandaşların gözdesi oldu. Yapımı 3 gün süren ve kış aylarında vücudu sıcak tutuma özelliği ile dikkat çeken helva coğrafi işaret belgesine sahip.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 15:18
|
05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 15:21

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan Perşembe cevizli helvası kış aylarında birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor. Belirli bölgelerde üretimi yapılan helvanın içerisinde çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunuyor. Kış aylarında sıcak tutuma özelliği ile dikkat çeken helvanın yapım aşaması ise 3 gün sürüyor.

Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor! 6 ay bozulmuyor, yapımı 3 gün sürüyor

6 AY BOZULMADAN KALABİLİYOR

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan İbrahim Ölmez, odun ateşinde pişirilen, yapımı 3 gün süren tescilli ve coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helvasının tercih edilen bir lezzet olduğunu söyledi. Ölmez, "Bu helvanın özelliği, kış aylarında tüketenin içini ısıtıyor. Tadı güzel, bilmeyen insanlar çok şekerli diye yemek istemiyor ama aslında içerisindeki şeker miktarı ideal. Çöven kökü ile yapılıyor, beyazlığını da bu kökten alıyor. Helva buzdolabına koyulmuyor ve oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabiliyor" dedi.

Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor! 6 ay bozulmuyor, yapımı 3 gün sürüyor

KIŞ AYLARINDA SICAK TUTUYOR

Sürekli olarak helvadan tükettiğini söyleyen Hasan Altınel, "İçerisinde bulunan malzemeler dolayısıyla kışın sıcak tutuyor. Zaten Perşembe ilçemizin yöresel ürünü. Ordulular da seve seve tüketiyor" diye konuştu.

Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor! 6 ay bozulmuyor, yapımı 3 gün sürüyor

Helvayı ilk kez tattığını ifade eden vatandaşlar ise kış aylarında sıcak tutma özelliği sayesinde helvanın tüketilmesi gerektiğini belirterek, lezzetini sevdiklerini kaydettiler.

#Yaşam
TGRT Haber
