Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor! 6 ay bozulmuyor, yapımı 3 gün sürüyor

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan Perşembe cevizli helvası kış aylarında birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor. Belirli bölgelerde üretimi yapılan helvanın içerisinde çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunuyor. Kış aylarında sıcak tutuma özelliği ile dikkat çeken helvanın yapım aşaması ise 3 gün sürüyor.

6 AY BOZULMADAN KALABİLİYOR

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan İbrahim Ölmez, odun ateşinde pişirilen, yapımı 3 gün süren tescilli ve coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helvasının tercih edilen bir lezzet olduğunu söyledi. Ölmez, "Bu helvanın özelliği, kış aylarında tüketenin içini ısıtıyor. Tadı güzel, bilmeyen insanlar çok şekerli diye yemek istemiyor ama aslında içerisindeki şeker miktarı ideal. Çöven kökü ile yapılıyor, beyazlığını da bu kökten alıyor. Helva buzdolabına koyulmuyor ve oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabiliyor" dedi.

KIŞ AYLARINDA SICAK TUTUYOR

Sürekli olarak helvadan tükettiğini söyleyen Hasan Altınel, "İçerisinde bulunan malzemeler dolayısıyla kışın sıcak tutuyor. Zaten Perşembe ilçemizin yöresel ürünü. Ordulular da seve seve tüketiyor" diye konuştu.

Helvayı ilk kez tattığını ifade eden vatandaşlar ise kış aylarında sıcak tutma özelliği sayesinde helvanın tüketilmesi gerektiğini belirterek, lezzetini sevdiklerini kaydettiler.