14°
Magazin
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Haluk Şentürk kimlerin menajeri? Bülent Ersoy Hadise Gülşen kimler kimler var

Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarının yol arkadaşı olarak tanınan menajer Haluk Şentürk, evinde yapılan arama sonrasında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalandı. Gözaltı haberiyle birlikte Haluk Şentürk’ün menajerliğini yaptığı sanatçılar da merak edilen konular arasında yer aldı.

Haluk Şentürk kimlerin menajeri? Bülent Ersoy Hadise Gülşen kimler kimler var
Haber Merkezi
05.01.2026
saat ikonu 16:56
05.01.2026
saat ikonu 16:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında; başta Hadise ve Gülşen olmak üzere birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk de gözaltına alındı.

Şentürk'ün, ‘uyuşturucu soruşturması’ kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye sevk edildiği ifade edildi.

HALUK ŞENTÜRK KİMLERİN MENAJERİ?

HALUK ŞENTÜRK KİMLERİN MENAJERİ?

Bülent Ersoy, Hadise ve Gülşen gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk’ün kimlerin menajeri olduğu ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

Şen Ajans'ın sahibi olan Haluk Şentürk’ün menajeri olduğu isimler şöyle:

  • Hadise,
  • Gülşen,
  • Sinan Özen,
  • Bülent Ersoy,
  • Deniz Seki,
  • Yıldız Tilbe,
  • Levent Yüksel,
Haluk Şentürk kimlerin menajeri? Bülent Ersoy Hadise Gülşen kimler kimler var
  • Linet,
  • Aşkın Nur Yengi,
  • Kamuran Akkor,
  • Muazzez Ersoy,
  • Merve Özbey,
  • Aleyna Tilki (geçmişte),
  • Rober Hatemo
  • Norm Ender,
  • Resul Dindar,
  • Derya Bedavacı.
#Magazin
