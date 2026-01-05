Haluk Şentürk kimlerin menajeri? Bülent Ersoy Hadise Gülşen kimler kimler var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında; başta Hadise ve Gülşen olmak üzere birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk de gözaltına alındı.

Şentürk'ün, ‘uyuşturucu soruşturması’ kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye sevk edildiği ifade edildi.

HALUK ŞENTÜRK KİMLERİN MENAJERİ?

Bülent Ersoy, Hadise ve Gülşen gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk’ün kimlerin menajeri olduğu ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

Şen Ajans'ın sahibi olan Haluk Şentürk’ün menajeri olduğu isimler şöyle:

Hadise,

Gülşen,

Sinan Özen,

Bülent Ersoy,

Deniz Seki,

Yıldız Tilbe,

Levent Yüksel,