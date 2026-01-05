Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Kaçınılmaz olan yaşandı, İstanbul listeye girdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

Ocak 05, 2026 16:50
1
dünyanın en kalabalık şehirleri

Taşı toprağı altın diyen milyonlarca kişi İstanbul’un yolunu tutarken, günden güne artan kalabalık hayatı zorlaştırıyor. Trafik yoğunluğundan kiralık ev bulmadaki zorluklara kadar, kalabalık her alanda kendini gösteriyor. Yapılan son sayımlar dünyanın en kalabalık şehirlerini gözler önüne sererken, İstanbul da sonunda listeye hızlı bir giriş yaptı…

2
KALABALIK

İstanbul hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenlerin yaşamak için tercih ettiği şehirlerden biri. İş fırsatlarının çok olması, megakenti cazip kılarken aynı zamanda iki kıtadaki toprakları, herkesi kendine hayran bırakan boğaz manzarası İstanbul’u vazgeçilmez yapıyor. Ancak tüm bu güzelliklerin yanında kalabalık dikkat çekici seviyeye ulaştı. Son rakamlarla da İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasına girdi.

3
TOKYO

DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ

1 NUMARA TOKYO

Ülke: Japonya

Nüfus: 37.2 milyon

Kıta: Asya

4
DELHİ

2 NUMARA DELHİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 32 milyon

Kıta: Asya

5
ŞANGHAY

3 NUMARA ŞANGHAY

Ülke: Çin

Nüfus: 28.5 milyon

Kıta: Asya

6
DAKKA

4 NUMARA DAKKA

Ülke: Bangladeş

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Asya

7
SAO PAULO

5 NUMARA SAO PAULO

Ülke: Brezilya

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Güney Amerika

8
MEXİCO CİTY

6 NUMARA MEXİCO CİTY

Ülke: Meksika

Nüfus: 22.1 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

9
KAHİRE

7 NUMARA KAHİRE

Ülke: Mısır

Nüfus: 21.7 milyon

Kıta: Afrika

10
PEKİN

8 NUMARA PEKİN

Ülke: Çin

Nüfus: 21.3 milyon

Kıta: Asya

11
MUMBAİ

9 NUMARA MUMBAİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 20.9 milyon

Kıta: Asya

12
OSAKA

10 NUMARA OSAKA

Ülke: Japonya

Nüfus: 19 milyon

Kıta: Asya

13
NEW YORK CİTY

11 NUMARA NEW YORK CİTY

Ülke: ABD

Nüfus: 18.8 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

14
CHONGQİNG

12 NUMARA CHONGQİNG

Ülke: Çin

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

15
KARACHİ

13 NUMARA KARACHİ

Ülke: Pakistan

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

16
İSTANBUL

14 NUMARA İSTANBUL

Ülke: Türkiye

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Asya-Avrupa

17
KİNŞASA

15 NUMARA KİNŞASA

Ülke: Kongo

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Afrika

18
LAGOS

16 NUMARA LAGOS

Ülke: Nijerya

Nüfus: 15.4 milyon

Kıta: Afrika

19
BUENOS AİRES

17 NUMARA BUENOS AİRES

Ülke: Arjantin

Nüfus: 15.3 milyon

Kıta: Güney Amerika

20
KALKÜTA

18 NUMARA KALKÜTA

Ülke: Hindistan

Nüfus: 15.1 milyon

Kıta: Asya

21
MANİLA

19 NUMARA MANİLA

Ülke: Filipinler

Nüfus: 14.4 milyon

Kıta: Asya

22
TİANJİN

20 NUMARA TİANJİN

Ülke: Çin

Nüfus: 14 milyon

Kıta: Asya

