Kaçınılmaz olan yaşandı, İstanbul listeye girdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

İstanbul hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenlerin yaşamak için tercih ettiği şehirlerden biri. İş fırsatlarının çok olması, megakenti cazip kılarken aynı zamanda iki kıtadaki toprakları, herkesi kendine hayran bırakan boğaz manzarası İstanbul’u vazgeçilmez yapıyor. Ancak tüm bu güzelliklerin yanında kalabalık dikkat çekici seviyeye ulaştı. Son rakamlarla da İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasına girdi.