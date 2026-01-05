Kaçınılmaz olan yaşandı, İstanbul listeye girdi: İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Taşı toprağı altın diyen milyonlarca kişi İstanbul’un yolunu tutarken, günden güne artan kalabalık hayatı zorlaştırıyor. Trafik yoğunluğundan kiralık ev bulmadaki zorluklara kadar, kalabalık her alanda kendini gösteriyor. Yapılan son sayımlar dünyanın en kalabalık şehirlerini gözler önüne sererken, İstanbul da sonunda listeye hızlı bir giriş yaptı…
İstanbul hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenlerin yaşamak için tercih ettiği şehirlerden biri. İş fırsatlarının çok olması, megakenti cazip kılarken aynı zamanda iki kıtadaki toprakları, herkesi kendine hayran bırakan boğaz manzarası İstanbul’u vazgeçilmez yapıyor. Ancak tüm bu güzelliklerin yanında kalabalık dikkat çekici seviyeye ulaştı. Son rakamlarla da İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasına girdi.
1 NUMARA TOKYO
Ülke: Japonya
Nüfus: 37.2 milyon
Kıta: Asya
2 NUMARA DELHİ
Ülke: Hindistan
Nüfus: 32 milyon
Kıta: Asya
3 NUMARA ŞANGHAY
Ülke: Çin
Nüfus: 28.5 milyon
Kıta: Asya
4 NUMARA DAKKA
Ülke: Bangladeş
Nüfus: 22.4 milyon
Kıta: Asya
5 NUMARA SAO PAULO
Ülke: Brezilya
Nüfus: 22.4 milyon
Kıta: Güney Amerika
6 NUMARA MEXİCO CİTY
Ülke: Meksika
Nüfus: 22.1 milyon
Kıta: Kuzey Amerika
7 NUMARA KAHİRE
Ülke: Mısır
Nüfus: 21.7 milyon
Kıta: Afrika
8 NUMARA PEKİN
Ülke: Çin
Nüfus: 21.3 milyon
Kıta: Asya
9 NUMARA MUMBAİ
Ülke: Hindistan
Nüfus: 20.9 milyon
Kıta: Asya
10 NUMARA OSAKA
Ülke: Japonya
Nüfus: 19 milyon
Kıta: Asya
11 NUMARA NEW YORK CİTY
Ülke: ABD
Nüfus: 18.8 milyon
Kıta: Kuzey Amerika
12 NUMARA CHONGQİNG
Ülke: Çin
Nüfus: 16.8 milyon
Kıta: Asya
13 NUMARA KARACHİ
Ülke: Pakistan
Nüfus: 16.8 milyon
Kıta: Asya
14 NUMARA İSTANBUL
Ülke: Türkiye
Nüfus: 15.6 milyon
Kıta: Asya-Avrupa
15 NUMARA KİNŞASA
Ülke: Kongo
Nüfus: 15.6 milyon
Kıta: Afrika
16 NUMARA LAGOS
Ülke: Nijerya
Nüfus: 15.4 milyon
Kıta: Afrika
17 NUMARA BUENOS AİRES
Ülke: Arjantin
Nüfus: 15.3 milyon
Kıta: Güney Amerika
18 NUMARA KALKÜTA
Ülke: Hindistan
Nüfus: 15.1 milyon
Kıta: Asya
19 NUMARA MANİLA
Ülke: Filipinler
Nüfus: 14.4 milyon
Kıta: Asya
20 NUMARA TİANJİN
Ülke: Çin
Nüfus: 14 milyon
Kıta: Asya