Meysu Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? Kaç lot vereceği gündemde

7,50 TL'den işlem görecek olan Meysu Gıda halka arzının talep toplama süreci başladı. 5 Ocak itibarıyla başlayan sürecin ardından borsada işlem görecek.
Hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görürken fonun kullanım yerleri arasında %40-50 Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım ve %50-60 İşletme sermayesi yer alıyor.
Hissenin net lot miktarı henüz duyurulmazken olası miktar şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL).
- 250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL).
- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL).
- 500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL).
- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL).