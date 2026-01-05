Menü Kapat
Meysu Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? Kaç lot vereceği gündemde

Halka arz takvimine göre Meysu Gıda hissesi talep toplamaya başladı. 5,6,7 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hisse MEYSU kodu ile işlem görecek. Yatırımcılar ise katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırdı.

Meysu Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? Kaç lot vereceği gündemde
7,50 TL'den işlem görecek olan Meysu Gıda halka arzının talep toplama süreci başladı. 5 Ocak itibarıyla başlayan sürecin ardından borsada işlem görecek.

MEYSU GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görürken fonun kullanım yerleri arasında %40-50 Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım ve %50-60 İşletme sermayesi yer alıyor.

Meysu Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? Kaç lot vereceği gündemde

MEYSU GIDA KAÇ LOT VERİR?

Hissenin net lot miktarı henüz duyurulmazken olası miktar şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL).
- 250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL).
- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL).
- 500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL).
- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL).

