 Dilek Ulusan

Güzide Duran'dan boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Eşi Adnan Aksoy ile zorlu bir boşanma süreci geçiren eski manken Güzide Duran, yarın davanın ikinci duruşması için mahkemeye gidecek. Duran sosyal medya hesabından isim vermeden beddualı bir paylaşım yaptı.

Güzide Duran'dan boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Haber Merkezi
05.01.2026
05.01.2026
Eski manken Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma süreci devam ederken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile ilişkiye başlamasıyla gündem oldu. Yarın boşanma davasının ikinci duruşması olacak Güzide Duran sosyal medya hesabından göndermeli paylaşım yaptı.

GÜZİDE DURAN'DAN BEDDUALI PAYLAŞIM

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açtı. Duran boşanma süreci devam ederken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle uzun süre gündemi meşgul etti.

Güzide Duran'dan boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Fikret Orman ile birlikteliğini göz önünde yaşayan ve yaz boyunca sevgilisiyle birlikte yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çıktığı tatillerde görüntülenen Güzide Duran, bu ilişkinin boşanmaya karar verdikten sonra başladığını belirtmişti.

Güzide Duran'dan boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

7 Kasım 2024'de açılan 'şiddetli geçimsizlik' ve 'zina' davalarına karşı Güzide Duran'ın açtığı karşı dava devam ediyor. Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapıldı. Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın ikinci duruşması ise yarın görülecek.

Güzide Duran'dan boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Güzide Duran, duruşma öncesi sosyal medya hesabından "Çok ağır bir beddua olacak ama; ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini." sözleriyle paylaşım yaptı.

#Magazin
