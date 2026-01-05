ABD'li Senatör Graham canlı yayında 'İran'ı Yeniden Yüce Kıl' şapkasıyla mesaj verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Air Force One uçağında yer alan ABD'li Senatör Lindsey Graham, bu kez İran'a karşı söylemleriyle ve taktığı şapkayla dikkat çekti. Graham, Fox News canlı yayınına ''İran'ı Yeniden Yüce Kıl'' yazan bir şapkayla çıktı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar hakkında, "İnsanlar apaçık isyanda. Artık bu şekilde yaşamamayı tercih ediyorlar ve Obama'nın aksine Başkan Trump, İran halkına sırtını dönmedi" dedi. Ayrıca "2026'nın İran'ı yeniden yüce kıldığımız bir yıl olmasını umuyor ve dua ediyorum" diye ekledi.

TRUMP'IN İRAN'A KARŞI TEHDİTLERİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Donald Trump da Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırladı ve İran sözleri dikkat çekti. Trump, İran'ın füze ya da nükleer programlarını yeniden başlatması halinde bombalama tehdidinde bulundu, "Yeniden toparlanmaya çalışırlarsa onları tekrar indirmemiz gerekecek" dedi.

İran'a karşı tehdit söylemlerini bugün de devam ettiren Trump, "Geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa ABD tarafından çok ağır bir şekilde vurulacaklar. Çok yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FARSÇA PAYLAŞIM

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Farsça X hesabından yapılan paylaşımda ise Trump'ın operasyon odasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı ve "Başkan Trump eylem adamıdır. Önceden bilmiyorsanız şimdi biliyorsunuz" diye yazıldı.