Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında gerekçeli karar açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 16:58

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Fonun Fatih Terim adına olduğunu ve Terim'in de bu fondan kazandığını belirterek ne kadar para yatırırlarsa getiri tutarının o kadar fazla olacağını söylediği belirtildi

FATİH TERİM'İN BU FONDAN KAZANDIĞI BELİRTİLDİ

Açıklanan gerekçeli kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara genel olarak banka nezdinde getirisi çok yüksek olan fon bulunduğunu ve bu fona herkesin alınmadığını söylediği, söz konusu fonun Fatih Terim adına olduğunu, fonun başında o dönemde bankada genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan, sonrasındaysa ‘sanık' olarak yargılanan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu, fonun kapalı bir fon olduğunu ve Fatih Terim'in de bu fondan kazandığını belirterek ne kadar para yatırırlarsa getiri tutarının o kadar fazla olacağını söylediği aktarıldı.

MAĞDURLARIN İRADELERİNİ SAKATLADI

Kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara söz konusu fona paranın döviz üzerinden yatırıldığını söylediği, paranın bankanın genel merkezine fiziki olarak götürülerek elden alındığını ve oradan sisteme sokulduğunu, bu nedenle de uygulamadan görünmediğini söyleyerek genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı ifade edildi. Erzan'ın katılanlardan ilk başta almış olduğu paranın getirisi diyerek fazlası ile iade yaptığı, bu şekilde katılanların güvenini pekiştirdiği, tekrar kazanacakları vaadiyle vermiş olduğu paranın bazılarından bir kısmını, bazılarından tamamını, bazılarından da daha da fazlasını alarak sonunda sistem içerisinde ödeme yapamadığından olayın ortaya çıktığı kaydedildi.

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı

BANKANIN HERHANGİ BİR MADDİ VARLIĞININ KULLANILMADIĞI İFADE EDİLDİ

Seçil Erzan'ın bankanın bir faaliyeti kapsamında bankayı temsilen hareket etmediğinin ve suçun işlenmesi sırasında bankanın herhangi bir maddi varlığının kullanılmadığının belirtildiği gerekçeli kararda, Erzan'ın sırf banka müdürü olması, mağdurlardan elden alınan paranın banka veya kredi kurumunun dolandırıcılık suçunda araç olarak kullanıldığının kabulü için yeterli olmadığı, bu sebeple Erzan'ın eylemlerinin ‘banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle' nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmayacağı aktarıldı.

ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK SUÇU

Gerekçeli kararda ayrıca, bankacılık zimmeti suçundan sanık hakkında kesin karar bulunduğundan bu suçtan yargılama yapılması usulen mümkün olmadığı, bankacılık zimmeti yönünden bankacılık sistemine girmiş bir paranın da bulunmadığı, zimmet suçunun söz konusu olabilmesi için, failin zimmetine geçirdiği para ve diğer varlıkların bankaya ait olması gerektiği ve üçüncü kişilere ait malların zimmete geçirilmesinin ancak hırsızlık, dolandırıcılık gibi başka suçlara vücut verebildiği, dolayısıyla Erzan'ın, mağdurların hulus ve saffetinden yararlanarak, imzalarını da almak suretiyle bordrodaki miktarlardan noksan ödeme yapmasının zimmet değil, zincirleme dolandırıcılık suçunu oluşturduğu ifade edildi.

