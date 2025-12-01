'Yüksek karlı fon' davasında Seçil Erzan hakkında karar çıktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Erzan'ı 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme, Erzan hakkında hapis cezası verdi. Banka eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.
Ayrıntılar geliyor...