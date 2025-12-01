Menü Kapat
14°
 | Nalan Güler Güven

'Yüksek karlı fon' davasında Seçil Erzan hakkında karar çıktı!

Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında çok sayıda futbolcunun da bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakkında karar çıktı!

'Yüksek karlı fon' davasında Seçil Erzan hakkında karar çıktı!
IHA
01.12.2025
01.12.2025
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında , , ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü ’ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Erzan'ı 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ERZAN TUTUKLANDI ATEŞ VE AYDOĞDU BERAAT ETTİ

Mahkeme, Erzan hakkında verdi. Banka eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#fernando muslera
#dolandırıcılık
#Seçil Erzan
#fatih terim
#arda turan
#Hapis Cezası
#Banka Müdürü
#Gündem
