Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim ile Erzan’ın dosyası uzlaştırmaya gönderildi

Futbol dünyasını sarsan yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim​, Arda Turan​, Fernando Muslera​ ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan​'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"FATİH TERİM BANA HİÇBİR ZAMAN 'BU PARALAR NEREDEN GELİYOR' DEMEDİ"

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve dosyanın mütalaasının hazırlanması için tarafına gönderilmesine karar verilmesi talep etti. Sanık Erzan mahkemedeki savunmasında, asla dolandırıcılık yapmadığını belirterek, "Fatih Terim 15 günde bir bankadaki tüm dökümleri görüyordu. Ben hocadan 300, 400 ve 700 bin dolar para almıştım. Hoca bana hiçbir zaman 'Seçil bana para ver' demedi. Ben hocaya hiçbir zaman fon olduğunu da söylemedim. O da bana hiçbir zaman 'bu paralar nereden geliyor' demedi. Bu dosyada 22 kişinin benden alacağı yok" dedi.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Savunmasına ağlayarak başlayan Erzan, "Alacağı olmayan da alacağı olduğunu söylüyor. Mesela Arda Turan'ın kesinlikle benden alacağı yoktur. Ben artık nefes alamıyorum. Ben hiçbir paranın 1 lirasına bile dokunmadım, kimseyi aldatmadım. Merve, Tanın, Fırat Özdemir ve Semih Kaya'dır bu fonu kuran, 'Seçil bize bankadan daha fazla para verir' dediler ve sorgulamadılar. Ben bir dolandırıcı olsam annemi sokağa mı attırırım? Bankayı hortumlasaydım ona da razıydılar. Tamam, şöyle yapalım. Benim banka müdürü olarak sorumluluğumu kabul edelim ve ödensin paralar. Hatalarımı, kusurlarımı kabul ediyorum ama dolandırıcılık ibaresini asla kabul etmiyorum. Kaçacak olsaydım kaçardım ama kaçamam, bu insanların parası ödenmeli" şeklinde konuştu.

"DOLANDIRICI DEĞİLİM, KİMSEYİ KANDIRMADIM"

Tahliye talep ettiğini ve adalete güvendiğini söyleyen Erzan, "Ben çok utanıyorum, Hakan Ateş bu olaylar yüzünden işten ayrıldı. Bana dediler ki bu paraları ödemezsen Ateş ve Aydoğdu'yu, herkesi yakarız dediler ve yaptılar da. Ben dolandırıcı değilim, kimseyi kandırmadım. Bu insanları kandıramam, beni yalvarıyorum annemin yanına gönderin. Bu kadar insan, bu paralar ceplerinde, ben 1.50 boyumla bu insanları kandırmışım, ikna etmişim. İnandık" ifadelerini kullandı.

EV HAPSİ TALEBİ

Duruşmada sanık Erzan'ın avukatları, müvekkillerinin 26 aydır tutuklu olduğunu, annesinin ölüm döşeğinde olduğunu ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ettiler. Fatih Terim ile Erzan’ın dosyası uzlaştırmaya gönderildi, sonuç geldiğinde ise mütalaa hazırlanacak.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erzan ile Fatih Terim arasındaki suçun, Erzan’ın eyleminin ‘güveni kötüye kullanmak’ kapsamında kalması ihtimaline karşı dosyanın uzlaştırma işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Heyet, uzlaştırmaya ilişkin bir sonuç geldiğinde dosyanın esasa ilişkin mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine de hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.