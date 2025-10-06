Seçil Erzan için istenen ceza belli oldu

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin de mağdur olarak bulunduğu Seçil Erzan davasında flaş bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan davasında savcı mütalaasını verdi.

İKİ İSME BERAAT TALEBİ

DenizBank eski Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında beraat talep edildi.

SEÇİL ERZAN İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcı mütalaasında bankacı Seçil Erzan’ın “ nitelikli dolandırıcılık”, “ özel belgede sahtecilik” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından 369 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasını istedi.

SEÇİL ERZAN OLAYI NEDİR?

Denizbank’ın eski Levent Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil Erzan’ın, görevde olduğu dönemde Fatih Terim adına kurulan bir fona katılanlara yüksek kâr getirisi vaat ederek milyonlarca lira topladığı iddia ediliyor. Erzan, bazı mağdurlara bu fondan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de haberi olduğunu öne sürdü. Savcılık tarafından açılan davada, Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun da aralarında bulunduğu en az 18 kişinin, toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtiliyor. Davada, Seçil Erzan’ın da dahil olduğu 7 kişi “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yargılanıyor. İddianameye göre Arda Turan, Erzan’a toplam 13 milyon 900 bin dolar vermesine rağmen bu paranın 7,5 milyon dolarını geri alamadı. Emre Belözoğlu’nun ise 4 milyon 200 bin dolar dolandırıldığı ifade ediliyor. Erzan’a para veren isimler arasında Emre Çolak, Fernando Muslera, Ayhan Akman, Selçuk İnan ve Mert Çetin de bulunuyor.