Donmasın derken arabasını yaktı! Aldığı önlem otomobili ateş topuna çevirdi

Kars’ta bir vatandaş gece saat 02.00 sularında garajına geldi. Havanın soğuk olması nedeniyle aracının donmasından korkan vatandaş, aracın altında ateş yaktı kısa süre içinde de alevler tüm otomobili kapladı.

İTFAİYEYİ KOMŞULAR ARADI

Garajdan çıkan dumanları fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.