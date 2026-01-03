Samsun’daki ev yangınından acı haber: 2 ölü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında gelin ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Olay, Vezirköprü ilçesi Göl Yeni Mahalle Gençlik Caddesi No: 110'da Mustafa Kaya'ya ait evde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALDILAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde mahsur kalan Zeynep Kaya(90) ve gelini Tuğba Kaya’nın(38) dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının ardından savcılık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cesetler hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.