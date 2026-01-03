Menü Kapat
11°
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Türkiye'den ABD'nin Venezuela saldırısıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye, ABD'nin Venezuela saldırıları ve Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı iki ülkeye çağrı yaparak ''Tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.01.2026
16:59
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
17:22

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Venezuela arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı, iki ülkeyi itidalli olmaya çağırdı. Açıklamalarda Türkiye'nin her iki ülke için katkı sunmaya hazır olduğu vurgulandı.

Türkiye'den ABD'nin Venezuela saldırısıyla ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.

Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir.

Türkiye'den ABD'nin Venezuela saldırısıyla ilgili ilk açıklama

https://x.com/TC_Disisleri/status/2007451508745408518/photo/1

Venezuela hükümeti, ABD'nin farklı bölgelerdeki sivil ve askeri tesislere saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. ABD'nin saldırı amacının petrol ve madenleri ele geçirmek olduğu belirtildi.

ABD'nin özel kuvvetleri Delta Force'un, Maduro ve eşini yakaladığı ve New York'ta yargılanacağı duyuruldu.

SAVUNMA BAKANI LOPEZ'DEN "DİRENİŞ CEPHESİ" ÇAĞRISI

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptığı açıklamada, ABD'nin gece saatlerinden bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırıların ardından hükümetin ölü ve yaralılarla ilgili bilgileri derlediğini, saldırıların sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını belirtti. Bakan Lopez, Venezuela'nın yabancı birliklerin varlığına "direneceğini" vurguladı. Ülke genelinde askeri güçlerin konuşlandırıldığını duyuran Lopez, Venezuela'ya karşı şimdiye kadarki "en kötü saldırı" karşısında "direniş cephesi" oluşturulması çağrısında bulundu. Lopez, "Bize saldırdılar ama bizi boyun eğdiremeyecekler" dedi. Sakinlik ve birlik çağrısında bulunan Lopez, anarşi ve düzensizliğe karşı uyararak, "Düşmanın aşılamaya çalıştığı paniğe kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

#Gündem
