Delta Force nedir ne demek hangi operasyonlara katıldı?

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Venezuela'ya saldırı düzenlediğini doğruladı.

ABD'li yayın kuruluşu CBS'ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi Delta Force tarafından ele geçirildiğini belirtti.

ABD ordusunun en seçkin ve en gizli birliklerinden biri olan Delta Force, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla yeniden dünyanın gündemine geldi.

DELTA FORCE NEDİR KİME BAĞLI?

Delta Force, 1977 yılında kuruldu ve Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde konuşlandı.

Resmi adıyla 1. Özel Kuvvetler Operasyonel Müfrezesi–Delta olarak bilinen birlik, ABD Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürütüyor.

Birliğin yapısı, İngiliz Özel Hava Servisi SAS örnek alınarak oluşturuldu.

Birliğin kurucusu Albay Charles Beckwith, daha önce SAS ile birlikte görev yapmıştı.

Delta Force, son derece yüksek risk içeren ve stratejik öneme sahip operasyonlarda yer alıyor.

DELTA FORCE HANGİ OPERASYONLARA KATILDI?

Delta Force’un yürüttüğü operasyonların büyük bölümü gizlilik gerekçesiyle kamuoyuna duyurulmuyor.

Grenada’daki Urgent Fury Operasyonu, Somali’deki Gothic Serpent Operasyonu ve 2001 sonrası Usame bin Ladin’e yönelik operasyonlar Delta Force’un gündeme gelen ilk görevleri arasında.

Delta Force ayrıca 2003 yılında Irak'ta Saddam Hüseyin'in yakalanmasında ve DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye yönelik baskında da görev aldı.

Uyuşturucu karteli lideri El Chapo ve uyuşturucu baronu Pablo Escobar gibi isimlere de Delta Force operasyon düzenledi.