Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ticaret Bakanlığı Aralık 2025 verilerini açıkladı: İhracat 273 milyar doları aşarak rekor kırdı

Ticaret Bakanlığının Aralık 2025 dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. Buna göre Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolara, ithalat ise yüzde 11,2 yükselerek 35 milyar 826 milyon dolara yükseldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 17:13

Ticaret Bakanlığının Aralık 2025 dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolara, ithalat ise yüzde 11,2 yükselerek 35 milyar 826 milyon dolara çıktı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 yükselerek 26 milyar 411 milyon dolara ulaştı. İthalat da yüzde 11,2 yükselişle 35 milyar 826 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı Aralık 2025 verilerini açıkladı: İhracat 273 milyar doları aşarak rekor kırdı

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 11,9 artarak 62 milyar 237 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 6,9 artarak 9 milyar 416 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 1 puan artışla yüzde 73,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 1,6 puan düşüşle yüzde 85,2, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 2,6 puan azalışla yüzde 90,1 olarak hesaplandı.

İhracat 2025'te 2024'e kıyasla yüzde 4,5 artarak 273 milyar 434 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 yükselişle 365 milyar 524 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,5 artışla 638 milyar 958 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, 2025'te yüzde 12 artarak 92 milyar 90 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 74,8 oldu.

Ticaret Bakanlığı Aralık 2025 verilerini açıkladı: İhracat 273 milyar doları aşarak rekor kırdı

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat yüzde 6,4 artış ve 11 milyar 772 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1,3 artış ve 8 milyar 498 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 33,9 artış ve 4 milyar 663 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,2 (24 milyar 612 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,5 (1 milyar 201 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (436 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı Aralık 2025 verilerini açıkladı: İhracat 273 milyar doları aşarak rekor kırdı

Aralık 2025'te en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 564 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 505 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 44,4 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 19 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 5 milyar 94 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 670 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı Aralık 2025 verilerini açıkladı: İhracat 273 milyar doları aşarak rekor kırdı

İTHALAT VERİLERİ

Aralık 2025'te en çok ithalat yüzde 6,3 artışla ve 23 milyar 493 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 38,6 artış ve 6 milyar 406 milyon dolarla "yatırım sermaye malları", yüzde 6,8 yükseliş ve 5 milyar 791 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 80,9 ile imalat sanayisi (28 milyar 989 milyon dolar), yüzde 12,4 ile madencilik ve taş ocakçılığı (4 milyar 437 milyon dolar), yüzde 4,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 525 milyon dolar) şeklinde oldu.

Ticaret Bakanlığı Aralık 2025 verilerini açıkladı: İhracat 273 milyar doları aşarak rekor kırdı

Aralık 2025'te en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 648 milyon dolarla Çin, 3 milyar 725 milyon dolarla Rusya ve 3 milyar 26 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,1 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 11 milyar 854 milyon dolarla AB, 9 milyar 83 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 513 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

#Ekonomi
#Ekonomi
