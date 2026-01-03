Fenerbahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde U19 Futbol Takımı'nın yeni teknik sorumlusu açıklandı.

Bir dönem sarı-lacivertlilerde ve A Milli Takım'da da forma giyen Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.