Aşkla birlikte servet de gitti! Gelmiş geçmiş en pahalı boşanma davaları belli oldu! Zirvedeki isim ayrılmak için 76 milyar dolar verdi

Büyük bir aşkla başlayan evliliklerden bazıları ne yazık ki hüsranla sonuçlanıyor ve boşanma kaçınılmaz oluyor. Elbette zenginlerin boşanmaları da sıradan insanlarınki kadar kolar gerçekleşmiyor. Zira sahip olunan servetten vazgeçmek hiç de kolay değil. Gelmiş geçmiş en pahalı boşanmalar listesinin zirvesindeki isim de eşinden ayrılabilmek için tam 76 milyar doları gözden çıkarttı…
Evlilik kadar boşanma da günümüzün bir gerçeği. Ancak öyle ayrılıklar var ki tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü bu boşanmalar sırasında ödenen tazminatlar bir servet değeri taşıyor. Tarihin en pahalı boşanmalarına bakıldığında ise 25. Sıradaki ismin 130 milyon dolar tazminat ödediği görülürken, gelmiş geçmiş en pahalı boşanması ise 76 milyar dolar karşılığında gerçekleşti. İşte ayrıntılar…
25. Frank McCourt & Jamie McCourt (2011)
130 MİLYON DOLAR
24. Neil Diamond & Marcia Murphey (1995)
150 MİLYON DOLAR
23. Samathur Li Kin-kan & Florence Tsang Chiu-wing (2011)
157 MİLYON DOLAR
22. Boris Berezovsky & Galina Besharova (2010)
160 MİLYON DOLAR
21. Michael Jordan & Juanita Vanoy (2006)
168 MİLYON DOLAR
20. Michael Polsky & Maya Polsky (2007)
184 MİLYON DOLAR
19. Charles Edgar Fipke & Marlene Fipke (2000)
200 MİLYON DOLAR
18. Roman Abramovich & Irina Malandina (2007)
300 MİLYON DOLAR
17. Sergey Brin & Nicole Shanahan (2023)
360 MİLYON DOLAR
16. Robert L. Johnson & Sheila Crump Johnson (2002)
400 MİLYON DOLAR
15. Mel Gibson & Robyn Moore (2011)
425 MİLYON DOLAR
14. Craig McCaw & Wendy McCaw (1997)
460 MİLYON DOLAR
13. Dmitry Rybolovlev & Elena Rybolovleva (2014)
604 MİLYON DOLAR
12. Tiger Woods & Elin Nordegren (2010)
710 MİLYON DOLAR
11. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum & Princess Haya (2019)
730 MİLYON DOLAR
10. Adnan Khashoggi & Soraya Khashoggi (1980)
874 MİLYON DOLAR
8. Chey Tae-won & Roh Soh-yeong (2024)
1 MİLYAR DOLAR
7. Steve Wynn & Elaine Wynn (2010)
1 MİLYAR DOLAR
6. Bernie Ecclestone & Slavica Ecclestone (2009)
1.2 MİLYAR DOLAR
5. Bill Gross & Sue Gross (2017)
1.3 MİLYAR DOLAR
4. Rupert Murdoch & Anna Murdoch Mann (1999)
1.7 MİLYAR DOLAR
3. Alec Wildenstein & Jocelyn Wildenstein (1999)
3.8 MİLYAR DOLAR
2. Jeff Bezos & MacKenzie Scott (2019)
38 MİLYAR DOLAR
1. Bill Gates & Melinda French Gates (2021)
76 MİLYAR DOLAR