Aşkla birlikte servet de gitti! Gelmiş geçmiş en pahalı boşanma davaları belli oldu! Zirvedeki isim ayrılmak için 76 milyar dolar verdi

Ocak 03, 2026 16:40
1
Gelmiş geçmiş en pahalı boşanma davaları

Büyük bir aşkla başlayan evliliklerden bazıları ne yazık ki hüsranla sonuçlanıyor ve boşanma kaçınılmaz oluyor. Elbette zenginlerin boşanmaları da sıradan insanlarınki kadar kolar gerçekleşmiyor. Zira sahip olunan servetten vazgeçmek hiç de kolay değil. Gelmiş geçmiş en pahalı boşanmalar listesinin zirvesindeki isim de eşinden ayrılabilmek için tam 76 milyar doları gözden çıkarttı…

2
boşanma

Evlilik kadar boşanma da günümüzün bir gerçeği. Ancak öyle ayrılıklar var ki tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü bu boşanmalar sırasında ödenen tazminatlar bir servet değeri taşıyor. Tarihin en pahalı boşanmalarına bakıldığında ise 25. Sıradaki ismin 130 milyon dolar tazminat ödediği görülürken, gelmiş geçmiş en pahalı boşanması ise 76 milyar dolar karşılığında gerçekleşti. İşte ayrıntılar…

3
boşanma davası

GELMİŞ GEÇMİŞ EN PAHALI BOŞANMA DAVALARI

25. Frank McCourt & Jamie McCourt (2011)

130 MİLYON DOLAR

4
dolar

24. Neil Diamond & Marcia Murphey (1995)

150 MİLYON DOLAR

5
alyans

23. Samathur Li Kin-kan & Florence Tsang Chiu-wing (2011)

157 MİLYON DOLAR

6
Boris Berezovsky

22. Boris Berezovsky & Galina Besharova (2010)

160 MİLYON DOLAR

7
Michael Jordan

21. Michael Jordan & Juanita Vanoy (2006)

168 MİLYON DOLAR

8
dava

20. Michael Polsky & Maya Polsky (2007)

184 MİLYON DOLAR

9
mahkeme

19. Charles Edgar Fipke & Marlene Fipke (2000)

200 MİLYON DOLAR

10
yüzük

18. Roman Abramovich & Irina Malandina (2007)

300 MİLYON DOLAR

11
divorce

17. Sergey Brin & Nicole Shanahan (2023)

360 MİLYON DOLAR

12
dolar

16. Robert L. Johnson & Sheila Crump Johnson (2002)

400 MİLYON DOLAR

13
Mel Gibson

15. Mel Gibson & Robyn Moore (2011)

425 MİLYON DOLAR

14
ayrılık

14. Craig McCaw & Wendy McCaw (1997)

460 MİLYON DOLAR

15
dolar

13. Dmitry Rybolovlev & Elena Rybolovleva (2014)  

604 MİLYON DOLAR

16
Tiger Woods

12. Tiger Woods & Elin Nordegren (2010)

710 MİLYON DOLAR

17
nafaka

11. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum & Princess Haya (2019)

730 MİLYON DOLAR

18
Adnan Khashoggi

10. Adnan Khashoggi & Soraya Khashoggi (1980)

874 MİLYON DOLAR

19
Adnan Khashoggi

9. Adnan Khashoggi & Soraya Khashoggi (1980)  

974.8 MİLYON DOLAR

20
divorce

8. Chey Tae-won & Roh Soh-yeong (2024)

1 MİLYAR DOLAR

21
Steve Wynn

7. Steve Wynn & Elaine Wynn (2010)  

1 MİLYAR DOLAR

22
Bernie Ecclestone

6. Bernie Ecclestone & Slavica Ecclestone (2009)

1.2 MİLYAR DOLAR

23
boşanma

5. Bill Gross & Sue Gross (2017)

1.3 MİLYAR DOLAR

24
Rupert Murdoch

4. Rupert Murdoch & Anna Murdoch Mann (1999)  

1.7 MİLYAR DOLAR

25
Jocelyn Wildenstein

3. Alec Wildenstein & Jocelyn Wildenstein (1999)  

3.8 MİLYAR DOLAR

26
Jeff Bezos

2. Jeff Bezos & MacKenzie Scott (2019)

38 MİLYAR DOLAR

27
Bill Gates

1. Bill Gates & Melinda French Gates (2021)  

76 MİLYAR DOLAR

