Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

93 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti! Pamukkale'de acı olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde acı bir olay yaşandı. Fesleğen Mahallesi'nde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Zehra Bursalı, sobadan kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Bursalı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırılırken yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
93 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti! Pamukkale'de acı olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 09:27

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres ilçenin Fesleğen Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, mahalledeki 5 katlı binanın son katında gece saat 01.00 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Binada yalnız yaşayan 93 yaşındaki Zehra Bursalı'nın ikamet ettiği daireden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdiği dairdeki ufak çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

93 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti! Pamukkale'de acı olay

İtfaiye ekipleri dairede bulunan sobanın hemen yanında bulunan yatakta Zehra Bursalı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Zehra Bursalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sobadan kaynaklı ufak çaplı bir yangının çıktığı, Zehra Bursalı'nın da yoğun dumandan dolayı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Zehra Bursalı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

93 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti! Pamukkale'de acı olay

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana ve Malatya'da meteor paniği! Düşme anı kamerada
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.