Magazin
Zuhal Olcay ilk kez Haluk Bilginer'in kendisini aldatınca yaşadıklarını anlattı: Bir hafta hiç yıkanmadım

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay 2004 yılında boşandığı boşandığı Haluk Bilginer tarafından ihanete uğramasına dair ilk kez konuştu. Zor günler geçirdiğini belirten Zuhal Olcay, "Bir hafta hiç yıkanmadım, komedi filmleri izledim" dedi.

Zuhal Olcay ilk kez Haluk Bilginer'in kendisini aldatınca yaşadıklarını anlattı: Bir hafta hiç yıkanmadım
05.01.2026
05.01.2026
Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer çifti 1992 yılında nikah masasına oturdu ve 2004 yılında ihanet sebebiyle boşandı. Haluk Bilginer'in ardından kimseyle evlenemeyen Zuhal Olcay yaşadığı ihanet sonrası çok üzüldüğünü ilk kez itiraf etti.

ZUHAL OLCAY'DAN HALUK BİLGİNER İTİRAFI

Zuhal Olcay son olarak İzzet Çapa’nın, Youtube programına katıldı itiraflarıyla dikkat çekti. Çapa programda açık davrandı ve “Haluk seni boynuzladı; ne hissettin?” diye sordu.

Zuhal Olcay ilk kez Haluk Bilginer'in kendisini aldatınca yaşadıklarını anlattı: Bir hafta hiç yıkanmadım

İlk kez konu hakkında konuşan Zuhal Olcay, "Gerçekten çok üzüldüm, çok yaralandım. Şimdi baktığımda 'keşke o kadar üzülmeseymişim' diyorum. Depresyona girdim. Fakat zaman içinde geçiyor tabii her şey geçiyor ve yerini yerini böyle şey kuru saman gibi bir şeye bırakıyor. Aslında bu da ilginç biliyor musun? Yani o kadar acı çektiğin, o kadar kendini kahrettiğin, o kadar üzüldüğün bir şey zaman içinde saman gibi." dedi.

Zuhal Olcay ilk kez Haluk Bilginer'in kendisini aldatınca yaşadıklarını anlattı: Bir hafta hiç yıkanmadım

Zuhal Olcay ayrılık sonrasında depresyondan kolay kurtulamadığını anlatarak "Bir hafta hiç yıkanmadım, komedi filmleri izledim. İlaçlarımı aldım. 2 sene sürdü" dedi.

Zuhal Olcay ilk kez Haluk Bilginer'in kendisini aldatınca yaşadıklarını anlattı: Bir hafta hiç yıkanmadım

Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer çifti son yıllarda barışmış ve birlikte tiyatro oyunu oynayarak da seyircisinin karşısına çıkıyor.

