Altında sert dalgalanma! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 2 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında jeopolitik belirsizlik nedeniyle sert dalgalanma yaşanıyor. ABD-İran arasındaki gerilimin etkisiyle altın haftayı kayıpla kapattı. Dün 6626 TL'ye kadar inen altın, kapanışa doğru 6760 TL seviyelerini görse de yeniden düşüşe geçti. Yatırımcılar piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Cumartesi günü gram altın 6703 TL'den işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 2 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.613,72 dolar
Satış: 4.614,29 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.085,20 TL
Satış: 6.144,84 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.303 TL
Satış: 43.903 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.752,17 TL
Satış: 43.592,92 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.722 TL
Satış: 22.052 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.864 TL
Satış: 11.026 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.702,45 TL
Satış: 6.703,28 TL