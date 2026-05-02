Uzman Çavuş Sert’in cenazesi helallik alınmak üzere Sart Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildikten sonra cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Yukarı Sart Camii’ne getirildi.

HABERİN ÖZETİ Kaza kurbanı Manisalı Uzman Çavuş’a acı veda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Can Sert, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Kaza, Balıkesir Bandırma ilçesi Külefli Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada Uzman Çavuş Kemal Can Sert'in yanı sıra Nezire Akova ve Elif Kel hayatını kaybetti, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. Uzman Çavuş Sert'in cenazesi helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Cenaze namazı Yukarı Sart Camii'nde kılındı. Evli ve 2 çocuk babası olan Sert, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yukarı Sart Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Sert, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Kula Kaymakamı Salihli Kaymakam Vekili Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Özer, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç’ın yanı sıra protokol üyeleri ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazında eşi Emine, çocukları Kahraman ve İlayda gözyaşı dökerken, kızı İlayda, namaz sırasında anne ve babasına ait eşyayı bir an olsun elinden bırakmadı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Balıkesir Bandırma ilçesi Külefli Kavşağı’nda meydana geldi.Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada Salihlili Uzman Çavuş Kemal Can Sert’in yanı sıra Nezire Akova ve Elif Kel hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.