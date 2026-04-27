Budist rahiplerin valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı! Gizli bölmede sakladılar

Bir grup Budist keşiş, Tayland'dan Sri Lanka'ya dönüş sırasında havalimanında kontrole takıldı. Rahiplerin valizleri arandı ve 22 keşişin valizinden toplamda 110 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucuların değerinin 3.5 milyon dolar yani yaklaşık 157 milyon TL olduğu belirtildi.

Yetkililer, keşişlerin her birinin bagajında 5 kilo kadar uyuşturucu bulunduğunu, uyuşturucuların valizlerin özel gizli bölmelerinde saklandığını açıkladı.

Gözaltına alınan keşişler aynı gün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla keşişlerin yedi gün tutuklu kalmasına hükmedildi.

GEZİYİ İŞ İNSANI FİNANSE ETTİ

Sri Lanka basınında gözaltına alınan keşişlerin büyük bölümü Sri Lanka'daki çeşitli tapınaklardan gelen genç öğrenciler olduğu aktarıldı.

Yetkililer grubun Tayland gezisinin bir iş insanı tarafından finanse edildiğini açıkladı. Ancak söz konusu seyahatin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.