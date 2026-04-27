Budist rahiplerin valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı! Gizli bölmede sakladılar

Tayland'dan Sri Lanka'ya bir grup Budist rahip, havalimanı kontrolünde herkesi şoka uğrattı. Rahiplerin valizlerinden 110 kilo uyuşturucu çıktı.

Bir grup Budist keşiş, 'dan 'ya dönüş sırasında havalimanında kontrole takıldı. Rahiplerin valizleri arandı ve 22 keşişin valizinden toplamda 110 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucuların değerinin 3.5 milyon dolar yani yaklaşık 157 milyon TL olduğu belirtildi.

Tayland'dan Sri Lanka'ya dönerken havalimanında kontrole takılan Budist keşişlerin valizlerinde toplam 110 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
22 keşişin valizinden çıkan uyuşturucuların değerinin 3.5 milyon dolar olduğu belirtildi.
Keşişlerin her birinin bagajında 5 kilo kadar uyuşturucu olduğu ve valizlerin gizli bölmelerine saklandığı açıklandı.
Gözaltına alınan keşişler mahkemeye çıkarıldı ve soruşturma kapsamında yedi gün tutuklu kalmalarına hükmedildi.
Gruptaki keşişlerin büyük bölümünün Sri Lanka'daki tapınaklardan gelen genç öğrenciler olduğu aktarıldı.
Tayland gezisinin bir iş insanı tarafından finanse edildiği, ancak seyahatin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi.
Yetkililer, keşişlerin her birinin bagajında 5 kilo kadar uyuşturucu bulunduğunu, uyuşturucuların valizlerin özel gizli bölmelerinde saklandığını açıkladı.

Gözaltına alınan keşişler aynı gün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla keşişlerin yedi gün tutuklu kalmasına hükmedildi.

GEZİYİ İŞ İNSANI FİNANSE ETTİ

Sri Lanka basınında gözaltına alınan keşişlerin büyük bölümü Sri Lanka'daki çeşitli tapınaklardan gelen genç öğrenciler olduğu aktarıldı.

Yetkililer grubun Tayland gezisinin bir iş insanı tarafından finanse edildiğini açıkladı. Ancak söz konusu seyahatin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

