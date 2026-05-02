CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde sezonun sonuna yaklaşılırken futbolseverler birbirinden kritik maçlarda alınacak sonuçları ligde oluşacak puan durumunu merak ediyor.
Ligde 32. haftanın sonucu merakla beklenen ve ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçlarından birinde 67 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile 51 puanla 5. sırada bulunan RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak önemli maçta hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özer Özden olacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
Teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve sezonu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile tamamlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu maçlarda 34 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İstanbul temsilcisi, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 22 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Harit, Bertuğ
Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.