CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde zirve yarışını ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesini yakından ilgilendiren maçlardan birinde Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, bugün saat 20.00'de Chobani Stadyumu'dna kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazanarak ligi 2. sırada tamamlama iddiasını son haftalara taşımak istiyor. Başakşehir ise Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça taşımak ve 5.'lik için iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

'de heyecan 32. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde sezonun sonuna yaklaşılırken futbolseverler birbirinden kritik maçlarda alınacak sonuçları ligde oluşacak puan durumunu merak ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşılaşıyor.
Fenerbahçe 67 puanla 2. sırada, RAMS Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.
Sezonun ilk yarısındaki mücadele 1-1 berabere bitmişti.
Fenerbahçe son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
RAMS Başakşehir ise son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Ligde 32. haftanın sonucu merakla beklenen ve ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçlarından birinde 67 puanla 2. sırada yer alan ile 51 puanla 5. sırada bulunan RAMS kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak önemli maçta hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özer Özden olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve sezonu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile tamamlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu maçlarda 34 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İstanbul temsilcisi, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 22 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Harit, Bertuğ

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

