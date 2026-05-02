CANLI MAÇ ANLATIMI | Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde son haftalara girilirken futbolseverler kritik maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor. Ligin son haftalarında şampiyonluk, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde birbirinden önemli maçlar oynanacak.
Süper Lig'de 32. haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında 45 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor ile 74 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray olmuştu.
Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Samsunspor, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda 30 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Elayis, Coulibaly, Mouandilmadji
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Samsunspor-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.