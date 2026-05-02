Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde son haftalara girilirken futbolseverler kritik maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor. Ligin son haftalarında şampiyonluk, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde birbirinden önemli maçlar oynanacak.

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligde 7. sırada yer alan Samsunspor ile kritik bir maça çıkıyor. Samsunspor 45 puanla 7. sırada, Galatasaray ise 74 puanla lider konumda bulunuyor. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. VAR hakemi Sarper Barış Saka olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Süper Lig'de 32. haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında 45 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor ile 74 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray olmuştu.

SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Samsunspor, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda 30 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Elayis, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

SAMSUNSPOR - GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

Samsunspor-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.