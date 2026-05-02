CANLI MAÇ ANLATIMI | Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Göztepe, bugün saat 20.00'de Papara Park2ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Göztepe'yi mağlup ederek 3 maç sonra 3 puanla tanışmak isterken Göztepe de Trabzonspor'u mağlup ederek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor
'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde sezonun sonuna gelinirken gözler bu hafta oynanacak kritik maçlara çevrilmiş durumda. Futbolseverler, şampiyonluk, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde oynanacak önemli maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ve Göztepe, şampiyonluk, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesi kapsamında Trabzon'da karşılaşıyor.
Trabzonspor 65 puanla 3. sırada, Göztepe ise 51 puanla 6. sırada yer alıyor.
Maç Papara Park'ta saat 20.00'de hakem Ozan Ergün yönetiminde oynanacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
Trabzonspor, ligde sahasında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Göztepe, ligde deplasmanda oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Ligde haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde 65 puanla 3. sırada bulunan ile 51 puanla 6. sırada yer alan , Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ozan Ergün görev yapacak. Maçın VAR hakemi ise Eren Özyemişçioğlu olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Trabzonspor olmuştu.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

GÖZTEPE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Göztepe, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan

TRABZONSPOR - GÖZTEPE CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

