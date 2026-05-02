Süper Lig’de bugün Samsunspor deplasmanında sahaya çıkacak Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı. Samsunspor karşısında mutlak kazanmak isteyen Galatasaray’da gözler dünya yıldızı Osimhen’de olacak. Sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşmada Uğurcan Çakır cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Şampiyonluk kutlamaları yapmaya hazırlanan Galatasaray’da gözler maç saatine çevrildi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mücadeleleri şampiyonluk senaryosu sebebiyle aynı saatte başlayacak. Peki Galatasaray kaç puanla şampiyon olur? İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk senaryoları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor, beraberlik yeter mi? Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri Galatasaray, Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmek için Samsunspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye yaklaştı. Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Beraberlik durumunda ise Galatasaray, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanırsa puanını 77 yapacak.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR, KAÇ PUANLA?

Trendyol Süper Lig’de 26. kez şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Galatasaray’da gözler maç saatine çevrildi. Samsunspor Galatasaray karşılaşması bugün saat 20.00’da başlayacak. Galatasaray mücadele öncesinde 74 puanla zirvede bulunurken Fenerbahçe ile puan farkını geçtiğimiz hafta kazanarak 7’ye yükselmişti. Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kazanması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmayarak şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY’A BERABERLİK YETER Mİ?

Samsunspor Galatasaray karşılaşması 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… gibi skorlarla berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında mağlup olursa veya berabere kalırsa benzer şekilde Galatasaray, beraberlik durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek ve 4. kez üst üste şampiyon olacak.

GALATASARAY’A ŞAMPİYONLUK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda son üç haftaya girildi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un eksik maçı bulunmazken zirve mücadelesi veren üç takım içinde net bir şampiyonluk puanı bulunmuyor. Galatasaray, Samsunspor karşısında kazandığı takdirde puanını 77 yapacak ve mutlu sona ulaşacak. Samsunspor karşısında beraberlik alması durumunda sarı-kırmızılıların puanı 75 olacak, Fenerbahçe’de berabere kalması veya mağlup olması durumunda 75 puan sarı-kırmızılılara şampiyonluk için yetecek.