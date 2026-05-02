SON DAKİKA!
Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor, beraberlik yeter mi? Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri

Galatasaray şampiyonluk senaryoları belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Samsunspor mücadelesinde sarı-kırmızılılar mutlak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan sarı-kırmızılılarda zirve hesapları yapılmaya başladı. Galatasaray’ın Samsunspor ile karşılaşacağı hafta Fenerbahçe ise Başakşehir’i konuk edecek. Galatasaray’ın beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet durumlarında şampiyonluk senaryoları ve puan hesaplamaları yapıldı. 26. şampiyonluk için Galatasaray’da geri sayım başladı. Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puanla? Galatasaray’a beraberlik yeter mi? İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimalleri…

Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor, beraberlik yeter mi? Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri
’de bugün deplasmanında sahaya çıkacak 26. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. En yakın takipçisi ’nin önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı. Samsunspor karşısında mutlak kazanmak isteyen Galatasaray’da gözler dünya yıldızı Osimhen’de olacak. Sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşmada Uğurcan Çakır cezası sebebiyle forma giyemeyecek. kutlamaları yapmaya hazırlanan Galatasaray’da gözler maç saatine çevrildi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mücadeleleri şampiyonluk senaryosu sebebiyle aynı saatte başlayacak. Peki Galatasaray kaç puanla şampiyon olur? İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk senaryoları…

Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor, beraberlik yeter mi? Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri

Galatasaray, Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmek için Samsunspor deplasmanında sahaya çıkıyor.
Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye yaklaştı.
Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Beraberlik durumunda ise Galatasaray, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanırsa puanını 77 yapacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR, KAÇ PUANLA?

Trendyol Süper Lig’de 26. kez şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Galatasaray’da gözler maç saatine çevrildi. Samsunspor Galatasaray karşılaşması bugün saat 20.00’da başlayacak. Galatasaray mücadele öncesinde 74 puanla zirvede bulunurken Fenerbahçe ile puan farkını geçtiğimiz hafta kazanarak 7’ye yükselmişti. Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kazanması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmayarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor, beraberlik yeter mi? Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri

GALATASARAY’A BERABERLİK YETER Mİ?

Samsunspor Galatasaray karşılaşması 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… gibi skorlarla berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında mağlup olursa veya berabere kalırsa benzer şekilde Galatasaray, beraberlik durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek ve 4. kez üst üste şampiyon olacak.

Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor, beraberlik yeter mi? Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri

GALATASARAY’A ŞAMPİYONLUK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda son üç haftaya girildi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un eksik maçı bulunmazken zirve mücadelesi veren üç takım içinde net bir şampiyonluk puanı bulunmuyor. Galatasaray, Samsunspor karşısında kazandığı takdirde puanını 77 yapacak ve mutlu sona ulaşacak. Samsunspor karşısında beraberlik alması durumunda sarı-kırmızılıların puanı 75 olacak, Fenerbahçe’de berabere kalması veya mağlup olması durumunda 75 puan sarı-kırmızılılara şampiyonluk için yetecek.

Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor, beraberlik yeter mi? Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri
