Samsunspor Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar belli oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan sarı-kırmızılılar, Samsunspor mücadelesinden üç puanla ayrılması durumunda diğer maçların skorlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılılar, Samsunspor’a karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekerken henüz tecrübeli teknik adam yönetiminde Karadeniz ekibine karşı mağlup olmadı. Bu sezon etkili hücum hattıyla dikkat çeken Galatasaray savunmasıyla güven verdi. Samsunspor ise ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde hücum hattında Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius gibi önemli isimler bulunuyor. Peki Samsunspor Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar hangileri? İşte, Samsunspor Galatasaray canlı izle ekranı…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Samsunspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Samsunspor Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar Samsunspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı öncesinde, şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele verilecek ve maçın yayın bilgileri paylaşıldı. Galatasaray, Samsunspor'u mağlup etmesi durumunda diğer maçların skorlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Maç, Türkiye'de sadece beIN Sports HD1 ve TOD TV üzerinden yayınlanacak. Karşılaşma, TOD TV üyeleri tarafından telefon, bilgisayar ve tablet gibi internet bağlantısı olan araçlarla canlı izlenebilecek. Samsunspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri de haberde yer alıyor. Galatasaray, ligde 31 maç sonunda 74 puanla lider konumda bulunuyor.

SAMSUNSPOR GALATASARAY CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig mücadeleleri, 2025-2026 sezonunda beIN Sports ekranlarından izleyiciyle buluşuyor. Şampiyonluk heyecanının yaşanacağı Samsunspor Galatasaray karşılaşması Türkiye’den sadece resmi yayıncı kuruluş olan beIN Sports HD1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Samsunspor Galatasaray mücadelesinin başlangıç düdüğü bugün saat 20.00’da çalacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Samsunspor Galatasaray karşılaşması için heyecan dorukta. Dev mücadele beIN Sports HD1’in yanı sıra TOD TV aracılığıyla canlı yayınlanacak. TOD TV üyeliği olan veya yeni üyelik paketi yapan kullanıcılar dev mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. TOD TV aracılığıyla mücadele telefon, bilgisayar, tablet vb. internet bağlantısı olan araçlarla canlı izlenebiliyor.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Samsunspor Galatasaray mücadelesi Almanya, Fransa, Hollanda ve diğer birçok ülkeden canlı olarak izlenebilecek. Samsunspor Galatasaray karşılaşmasını yurtdışında canlı olarak yayınlanacak resmi yayıncı kuruluşlar şu şekilde;

Arnavutluk: SuperSport 5 Digitalb

Avustralya: beIN Sports Connect

Brezilya: ESPN2 BrazilZappingClaro TV+Disney+ Premium BrazilSky+Vivo Play

Meksika: Disney+ Premium MexicoESPN4 Mexico

Portekiz: Sport TV MultiscreenSport TV5

Rusya: Sportbox.ruMatch! Football

Amerika: FanatizfuboTVbeIN SPORTS CONNECT

SAMSUNSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" yarınki müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

