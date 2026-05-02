Fenerbahçe Başakşehir CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Başakşehir ilk 11’ler, maç kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Başakşehir canlı izle! Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk avantajını Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de Tedesco ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmada Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir’i konuk ediyor. Fenerbahçe’de Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekibin başında Zeki Murat Göle görev yapacak. Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe Başakşehir CANLI nereden izlenir? İşte, Fenerbahçe Başakşehir ilk 11’ler ve maç kadrosu…

maçını veren kanallar belli oldu. ’de bu sezon ezeli rakibi Galatasaray’ın arkasında kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu için Başakşehir karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Fenerbahçe 3’te 3 yaparak sezonu tamamlamak istiyor. Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu maç saati belli olacak. Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle ekranı…

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ve Başakşehir arasındaki karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler ve takım eksiklikleri hakkında bilgi verilmektedir.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
Maç Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Ederson ile sarı kart cezalıları Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı son 8 karşılaşmada mağlup olmadı.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ve Başakşehir kozlarını paylaşıyor. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayan mücadele 2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmasına Chobani Stadyumu ev sahipliği yaparken Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Süper Lig mücadeleleri Türkiye’den sadece resmi yayıncı kuruluş olan beIN Sports ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor. TOD TV üyelik paketi olanlarda mücadeleyi tablet, telefon, bilgisayar vb. araçlarla canlı olarak takip edebilirler.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif.

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER BELLİ OLDU

Bu ortamda Fenerbahçe takımı, hem azalan şampiyonluk umudunu sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak. Zeki Murat Göle yönetiminde RAMS Başakşehir maçına hazırlanan sarı-lacivertlilerde önemli eksikler de bulunuyor.

Kırmızı kart cezalısı Ederson ile birlikte sarı kart cezalıları Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown zorlu maçta görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.

FENERBAHÇE RAKİBİNE 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 7'si lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı.

