Taksitle altın alanlara kabus: 84 bin liraya aldı, 60 bin liraya satamıyor!

BORÇLA VEYA TAKSİTLE ALTIN ALMAK KUMAR

Biz ‘kredi kartıyla, vade farkı ödeyerek altına yatırım yapılmaz’ dememize rağmen dinletemedik. Çünkü banka o taksite faiz uyguluyor. Ayrıca işçilikli ürünler satılırken değer kaybeder. Şimdi fiyatlar düşünce herkes zararına bozdurmaya çalışıyor. Altın, uzun vadeli ve eldeki nakitle alınması gereken bir yatırımdır; borçla veya taksitle altın almak kumardır.

