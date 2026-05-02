CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Taksitle altın alanlara kabus: 84 bin liraya aldı, 60 bin liraya satamıyor!

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 16:43
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 16:49
Altın fiyatları rekor

Altın fiyatları rekor kırarken kaçırma korkusuyla borç ya da kredi kartına sarılan vatandaşın yatırım hayali kabusa döndü. Taksitli alışverişteki vade farkı, altındaki sert düşüş ve kuyumcu makası birleşince, sadece bir ayda 24 bin liralık dev zarar ortaya çıktı.

Güvenli liman

Güvenli liman olarak görülen altın, son bir ayda yaşanan sert dalgalanmalarla yatırımcısını âdeta ters köşe yaptı. Özellikle fiyatların rekor kırdığı geçtiğimiz ay, treni kaçırmak istemeyen binlerce tüketici kuyumculara akın etti. Nakit parası olmayan vatandaşlar ise çareyi kredi kartına taksit yaptırmakta buldu. 

yüksek banka komisyonları

Ancak ‘taksitli yatırım’ hayali, yüksek banka komisyonları ve altındaki ani düşüşle birleşince büyük bir hüsrana dönüştü.
 

Kuyumculuk sektöründe kredi kartına uygulanan 3 aylık taksit

Kuyumculuk sektöründe kredi kartına uygulanan 3 aylık taksit imkânı, yüksek POS komisyonları yüzünden peşin fiyata ortalama yüzde 8 -10 arasında değişen oranlarda vade farkı yansıtılmasına sebep oluyor.

altın fiyatları

Geçtiğimiz ay altının zirvede olduğu günlerde 10 gramlık bir işçilikli bileziği taksitle alan bir tüketici, vade farkıyla birlikte toplam 84 bin lira ödeme taahhüdü altına girdi. 

altının ons ve gram bazındaki sert düşüşü

Bugün ise altının ons ve gram bazındaki sert düşüşüyle aynı bileziğin vitrin fiyatı 66 bin liraya kadar geriledi.
 

acil nakit ihtiyacı

ACİL NAKİT İHTİYACI PLANI BOZDU

Düşüş karşısında paniğe kapılan veya acil nakit ihtiyacı doğan vatandaşlar, aldıkları bileziği bozdurmak istediklerinde ise ‘işçilik maliyeti’ ve ‘alış-satış makası’ engeline takılıyor. 

10 gramlık bileziği kuyumcu

Vitrinde 66 bin lira olan 10 gramlık bileziği kuyumcu ortalama 60 bin liradan geri alıyor. Böylece tüketici, sadece 30 gün önce 84 bin liraya borçlanarak aldığı üründen tam 24 bin lira zarar etmiş oluyor.
 

Kapalıçarşı esnaflarından kuyumcu

Piyasadaki bu hareketliliği değerlendiren Kapalıçarşı esnaflarından kuyumcu Ramazan Keskintaş, vatandaşları uyardı: Fiyatlar yükselince herkes ‘altın uçuyor’ diyerek kredi kartına yüklendi.

borçla veya taksitle altın almak

BORÇLA VEYA TAKSİTLE ALTIN ALMAK KUMAR

Biz ‘kredi kartıyla, vade farkı ödeyerek altına yatırım yapılmaz’ dememize rağmen dinletemedik. Çünkü banka o taksite faiz uyguluyor. Ayrıca işçilikli ürünler satılırken değer kaybeder. Şimdi fiyatlar düşünce herkes zararına bozdurmaya çalışıyor. Altın, uzun vadeli ve eldeki nakitle alınması gereken bir yatırımdır; borçla veya taksitle altın almak kumardır.
 

Taksitle altın

Taksitle altın alan vatandaşları bekleyen risk sadece fiyat düşüşü değil. 84 bin liralık altını taksitle alıp bu borcun taksitlerini ödemekte zorlanan tüketiciler, ekstre geldiğinde çoğu zaman yalnızca asgari tutarı yatırabiliyor. 

kredi kartı faizleri

Bu durumda yüzde 4-5 seviyelerine ulaşan kredi kartı faizleri devreye giriyor. Böylece yatırımcı, altının düşmesiyle ettiği zararın üzerine bir de bankaya yüksek faiz ödemeye başlıyor.

altın fiyatları

Kısacası yatırımcı; altın fiyatları ilerleyen aylarda toparlasa bile, asgari ödeme yüzünden bankaya kaptırdığı bu faizler nedeniyle çok uzun süre zarardan kurtulamıyor.
 

SON 5 AYDA GRAM ALTIN FİYATLARI

SON 5 AYDA GRAM ALTIN FİYATLARI

Tarih / Dönem    Gram Altın
1 Ocak 2026    6.500 - 7.100 TL
29 Ocak 2026    7.995 TL
Şubat 2026    7.000 TL
28 Şubat 2026    8.017 TL
Mart 2026    6.900 - 7.100 TL
Nisan 2026    6.600 - 6.900 TL
Mayıs 2026    6.680 - 6.700 TL

