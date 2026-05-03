Motosiklet yaya geçidinde bisiklete çarptı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Mustafa A.’nın kullandığı motosiklet cadde üzerinde yaya geçidine çıkan 15 yaşındaki Mehmet Y.’nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Beren S. A. ve bisiklet sürücüsü Mehmet Y. yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Özetle