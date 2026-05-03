Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında ABD-İran savaşındaki jeopolitik belirsizliğin etkisiyle yaşanan dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar pazar günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 3 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.613,72 dolar
Satış: 4.614,29 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.093,12 TL
Satış: 6.147,23 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.325 TL
Satış: 43.866 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.628,99 TL
Satış: 43.477,02 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.733 TL
Satış: 22.034 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.870 TL
Satış: 11.017 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.702,45 TL
Satış: 6.703,28 TL