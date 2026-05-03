Kırmızı ışık ihlali yaptı, ortalık savaş alanına döndü! Kaza yerinde can pazarı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada; Elif Y.'nin kullandığı cip, Atatürk Kültür Merkezi kavşağına geldiği sırada Muhammed Enes İ.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu belirtilen cip, çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımdaki demir bariyere, çöp kutusuna ve ağaca çarptıktan sonra, caddede temizlik yapan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Neşet A.'ya çarptı.
Ağır yaralanan Neşet A.'ya, tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Sevilay Turgut müdahale etti. Turgut, ağır yaralı halde yerde yatan Neşet A.'nın başından ayrılmayarak onu 112 sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada yaralanan cip sürücüsü Elif Y., araçta yolcu olarak bulunan Cansel A. ve Esra P. ile temizlik işçisi Neşet A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Neşet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.