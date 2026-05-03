Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada; Elif Y.'nin kullandığı cip, Atatürk Kültür Merkezi kavşağına geldiği sırada Muhammed Enes İ.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ Kırmızı ışık ihlali yaptı, ortalık savaş alanına döndü! Kaza yerinde can pazarı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada bir temizlik işçisi ağır yaralandı. Kazada, Elif Y.'nin kullandığı cip, Muhammed Enes İ.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından cip, kaldırımdaki demir bariyere, çöp kutusuna ve ağaca çarptıktan sonra caddede temizlik yapan Neşet A.'ya çarptı. Ağır yaralanan Neşet A.'ya tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Sevilay Turgut müdahale etti. Kazada cip sürücüsü Elif Y., yolcular Cansel A. ve Esra P. ile temizlik işçisi Neşet A. yaralandı. Yaralılardan Neşet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu belirtilen cip, çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımdaki demir bariyere, çöp kutusuna ve ağaca çarptıktan sonra, caddede temizlik yapan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Neşet A.'ya çarptı.

Ağır yaralanan Neşet A.'ya, tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Sevilay Turgut müdahale etti. Turgut, ağır yaralı halde yerde yatan Neşet A.'nın başından ayrılmayarak onu 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

SAVRULUK TEMİZLİK İŞÇİSİNE ÇARPTI

Kazada yaralanan cip sürücüsü Elif Y., araçta yolcu olarak bulunan Cansel A. ve Esra P. ile temizlik işçisi Neşet A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Neşet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.