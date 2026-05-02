İzmir Çevre Yolu paralı mı oluyor? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama

İzmir Çevre Yolu'nun paralı olacağı yönünde iddiaların ortaya atılması üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Müdürlük, Ankara Çevre Yolu için öne sürülen paylaşımları da hatırlatarak konuyla ilgili bilgi verdi.

Daha önce Ankara Çevre Yolu hakkında öne sürülen "Paralı olacak" iddiası ve bu iddianın yalanlanması henüz kısa süre önce yaşanmışken bu kez aynı durum İzmir Çevre Yolu için ortaya çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir Çevre Yolu'nun ücretli olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.
Daha önce Ankara Çevre Yolu için de benzer iddiaların ortaya atıldığı ve yalanlandığı belirtildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik alınmış bir karar veya çalışma olmadığını açıkladı.
Mevcut çevre yollarının işletme yapısının değiştirilmesine yönelik bir adım da bulunmadığı ifade edildi.
Konuyla ilgili açıklama yaptı. Müdürlük açıklamasında bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarda; daha önce Ankara Çevre Yolu için dile getirilen asılsız iddiaların, bu kez İzmir Çevre Yolu üzerinden tekrar kamuoyu gündemine taşındığının görüldüğü belirtildi.

ALINAN KARAR VE ÇALIŞMA YOK

İddiayla ilgili net bir yalanlama yapan kurum açıklamasında "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

