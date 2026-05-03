İzmir'de aile vahşeti: 73 yaşındaki baba evlat katili oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İsmail A. (73) ile oğlu Kemal A. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba İsmail A, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kemal A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan şüpheli İsmail A'nın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve buna dayanamadığı için bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal A'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu tespit edildi.