Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump'tan İran'ın barış planına ilk cevap

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu 12 maddelik barış planı hakkında konuştu. Teklifi inceleyeceğini belirten Trump, planın kabul edilebilir olacağını düşünmediğini söyledi.

Başkanı , adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan'a sunduğu yeni anlaşma teklifini inceleyeceğini ancak kabul edilebilir bulmadığını belirtti.
Trump, İran'ın insanlığa ve dünyaya son 47 yıldır yaptıklarından dolayı yeterince bedel ödemediğini öne sürdü.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için Pakistan'a yeni teklif sunduğunu duyurdu.
İran'ın teklif metni 30 Nisan Perşembe akşamı Pakistan'a iletildi.
"'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim." diyen Trump, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü.

Trump, paylaşımında, "(Bunlar) göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.

IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verilmişti.

