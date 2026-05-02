İRAN'DAN HÜRMÜZ'E 12 MADDE! TRUMP'TAN ABD'YE 'KORSAN' BENZETMESİ
ABD ile İran arasındaki ateşkes sürerken savaşın ne zaman biteceğine dair umut veren net bir açıklama henüz gelmedi. En son İran'ın Pakistan üzerinden ilettiği teklifi beğenmediğini söyleyen Trump, İranlı liderleri "kafa karışıklığıyla" suçladı. Öte yandan ABD ile birlikte İran'a saldıran İsrail, Lübnan'la sağlanan ateşkese karşın saldırılarını sürdürüyor. İran tarafından gelen açıklamalarda savaşın bitmesi için "Top ABD'de" denirken Hürmüz Boğazı için de 12 maddelik plan hazırlandı. Trump ise Hürmüz Boğazı'ndaki abluka için "Korsan gibiyiz" benzetmesinde bulundu.
İşte ABD-İsrail-İran hattında savaşla ilgili son gelişmeler...
İSRAİL'DEN FÜZE ALARMI: ACİL TOPLANMA KARARI ALINDI
İsrail Meclisi Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi üyelerinin bir kısmının "savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi" başlıklarının görüşülmesini talep eden bir mektubu imzalamasının ardından meclis komitesi, hava savunmasında kullanılan "Arrow 3" tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı.
İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 12 MADDELİK PLAN: İSRAİL'E GEÇİŞ YOK
İran Meclisi’nde Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin 12 maddelik bir plan hazırlanırken, İsrail’e ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceği, "düşman ülkelerin" gemilerine kısıtlama getirileceği ve tüm geçişlerin İran iznine bağlanacağı açıklandı.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, "Bu plana göre, Siyonist rejime ait gemilerin hiçbir zaman Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyecek. Düşman ülkelere ait gemiler de savaş zararlarını karşılamadıkları sürece geçiş izni alamayacaktır. Diğer gemiler ise Meclis’te kabul edilecek yasa doğrultusunda ve İran’dan izin alarak Hürmüz Boğazı’ndan geçebilecek" dedi.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: TOP ABD'NİN SAHASINDA
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran’ın savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik son teklifini, ABD’ye iletilmek üzere arabulucu olarak Pakistan’a sunduğunu belirterek "Artık top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini sağlama amacıyla her iki yol için de hazırdır ve her durumda, ABD’ye ve bu ülkenin diplomasi sürecindeki samimiyetine yönelik kötümserliğini ve güvensizliğini her zaman koruyacaktır" ifadelerini kullandı
İRAN: ABD 56 YILDIR NPT'YE UYMUYOR
İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nden ABD’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) uymadığına yönelik sert bir eleştiri mesajı yayımlandı.
Yazılı açıklamada, "Son derece utanç verici bir durum; binlerce nükleer savaş başlığına sahip olan ve bu tür silahların bir numaralı çoğaltıcısı olan ABD, 56 yıldır NPT’nin 1. ve 6. maddeleri kapsamındaki nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer silahsızlanma yükümlülüklerine açık şekilde uymamaktadır. ABD’nin bu çirkin ve ikiyüzlü davranışına hiçbir şekilde göz yumulmamalıdır" denildi.
Açıklamada, İran’daki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile iş birliği doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, "Hukuken, uranyum zenginleştirme seviyesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yeter ki İran örneğinde de olduğu gibi bu faaliyet UAEA'nın denetimi altında yürütülsün" ifadeleri kullanıldı.
CENTCOM: SON 20 GÜNDE 48 GEMİNİN GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana İran limanlarına uygulanan ablukaya ilişkin son verileri paylaştı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Son 20 günde, abluka kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla 48 geminin güzergahı değiştirildi" denildi.
TRUMP: KORSAN GİBİYİZ
Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." diye konuştu.
İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını savunan Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.