İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nden ABD’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) uymadığına yönelik sert bir eleştiri mesajı yayımlandı.

Yazılı açıklamada, "Son derece utanç verici bir durum; binlerce nükleer savaş başlığına sahip olan ve bu tür silahların bir numaralı çoğaltıcısı olan ABD, 56 yıldır NPT’nin 1. ve 6. maddeleri kapsamındaki nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer silahsızlanma yükümlülüklerine açık şekilde uymamaktadır. ABD’nin bu çirkin ve ikiyüzlü davranışına hiçbir şekilde göz yumulmamalıdır" denildi.

Açıklamada, İran’daki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile iş birliği doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, "Hukuken, uranyum zenginleştirme seviyesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yeter ki İran örneğinde de olduğu gibi bu faaliyet UAEA'nın denetimi altında yürütülsün" ifadeleri kullanıldı.