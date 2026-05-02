Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

02.05.2026

İRAN'DAN HÜRMÜZ'E 12 MADDE! TRUMP'TAN ABD'YE 'KORSAN' BENZETMESİ

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürerken savaşın ne zaman biteceğine dair umut veren net bir açıklama henüz gelmedi. En son İran'ın Pakistan üzerinden ilettiği teklifi beğenmediğini söyleyen Trump, İranlı liderleri "kafa karışıklığıyla" suçladı. Öte yandan ABD ile birlikte İran'a saldıran İsrail, Lübnan'la sağlanan ateşkese karşın saldırılarını sürdürüyor. İran tarafından gelen açıklamalarda savaşın bitmesi için "Top ABD'de" denirken Hürmüz Boğazı için de 12 maddelik plan hazırlandı. Trump ise Hürmüz Boğazı'ndaki abluka için "Korsan gibiyiz" benzetmesinde bulundu. 

İşte ABD-İsrail-İran hattında savaşla ilgili son gelişmeler...

Tarih 23:16

İSRAİL'DEN FÜZE ALARMI: ACİL TOPLANMA KARARI ALINDI

İsrail Meclisi Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi üyelerinin bir kısmının "savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi" başlıklarının görüşülmesini talep eden bir mektubu imzalamasının ardından meclis komitesi, hava savunmasında kullanılan "Arrow 3" tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı.

İkon
Tarih 22:15

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 12 MADDELİK PLAN: İSRAİL'E GEÇİŞ YOK

İran Meclisi’nde Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin 12 maddelik bir plan hazırlanırken, İsrail’e ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceği, "düşman ülkelerin" gemilerine kısıtlama getirileceği ve tüm geçişlerin İran iznine bağlanacağı açıklandı. 

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, "Bu plana göre, Siyonist rejime ait gemilerin hiçbir zaman Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyecek. Düşman ülkelere ait gemiler de savaş zararlarını karşılamadıkları sürece geçiş izni alamayacaktır. Diğer gemiler ise Meclis’te kabul edilecek yasa doğrultusunda ve İran’dan izin alarak Hürmüz Boğazı’ndan geçebilecek" dedi.

İkon
Tarih 21:35

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: TOP ABD'NİN SAHASINDA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran’ın savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik son teklifini, ABD’ye iletilmek üzere arabulucu olarak Pakistan’a sunduğunu belirterek "Artık top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini sağlama amacıyla her iki yol için de hazırdır ve her durumda, ABD’ye ve bu ülkenin diplomasi sürecindeki samimiyetine yönelik kötümserliğini ve güvensizliğini her zaman koruyacaktır" ifadelerini kullandı

Tarih 20:53

İRAN: ABD 56 YILDIR NPT'YE UYMUYOR

İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nden ABD’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) uymadığına yönelik sert bir eleştiri mesajı yayımlandı. 

Yazılı açıklamada, "Son derece utanç verici bir durum; binlerce nükleer savaş başlığına sahip olan ve bu tür silahların bir numaralı çoğaltıcısı olan ABD, 56 yıldır NPT’nin 1. ve 6. maddeleri kapsamındaki nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer silahsızlanma yükümlülüklerine açık şekilde uymamaktadır. ABD’nin bu çirkin ve ikiyüzlü davranışına hiçbir şekilde göz yumulmamalıdır" denildi.

Açıklamada, İran’daki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile iş birliği doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, "Hukuken, uranyum zenginleştirme seviyesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yeter ki İran örneğinde de olduğu gibi bu faaliyet UAEA'nın denetimi altında yürütülsün" ifadeleri kullanıldı.

Tarih 20:00

CENTCOM: SON 20 GÜNDE 48 GEMİNİN GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana İran limanlarına uygulanan ablukaya ilişkin son verileri paylaştı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Son 20 günde, abluka kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla 48 geminin güzergahı değiştirildi" denildi.

İkon
Tarih 18:00

TRUMP: KORSAN GİBİYİZ

Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." diye konuştu.

İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını savunan Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.