Engelli vatandaşı tekme tokat dövdüler: Kadınların saçtığı dehşet kamerada

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş ile bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönerken, kadınlar, engelli vatandaşa saldırarak tekme ve tokatlarla darp etti. Kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, saldırgan kadınlar darp ettikleri vatandaşı olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Bir vatandaş o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Özetle