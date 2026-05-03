Restoranda panik anları! Küçük kız Heimlich manevrası ile hayata tutundu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ailesiyle birlikte restoranda yemek yiyen küçük kızın nefes borusuna aniden yemek kaçtı. Çocuklarının durumunu fark eden ailesi panikle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada bir restoran çalışanı Heimlich manevrası uygulayarak çocuğa müdahale etti. Küçük kıza doğru şekilde uygulanan manevra sonucunda nefes borusunu tıkayan parça çıkarıldı. Nefes almaya başlayan küçük kız rahat bir nefes alırken, olay nedeniyle restoran içinde kısa süreli panik yaşandı.