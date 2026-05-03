Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

Mayıs ayı büyük bir heyecan ile karşılandı ama beklenen bahar bir türlü gelmedi. Hafta sonunda dışarı çıkmayı planlayanlar ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerle rotasını değiştirdi. MGM 43 il için sarı kod yayınlarken, vatandaşlar kar, sağanak ve fırtınaya karşı uyarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 09:43

İlkbaharın son ayına girildiğinde milyonlarca kişi kışlıkları kaldırıp yazlıkları dolaplarına yerleştirdi. Ancak Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası resmen kışı geri getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava tahmin raporuna göre ise yurdun büyük kesimi soğuk hava ile karşı karşıya kalacak.

HABERİN ÖZETİ

Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağmur, sağanak ve yer yer karla karışık yağmur beklendiğini duyurarak 43 il için uyarı yaptı.
Yurdun büyük kesiminde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava hakim olacak.
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış gerçekleşmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek.
Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

KAR, FIRTINA, YAĞMUR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olurken, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.

Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

43 İL İÇİN UYARI YAPILDI

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Aynı zamanda Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış gerçekleşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı ile mücadele edecek.

Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

RÜZGARA DİKKAT!

MGM verilerine göre, rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde de tedbirli olunması yönünde çağrı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BölgeSıcaklık (En Düşük/En Yüksek)Hava DurumuYağış DetayıRüzgar
MARMARABelirtilmemişParçalı ve çok bulutluBölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.
ÇANAKKALEBelirtilmemiş, 12°CParçalı ve çok bulutluAralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBelirtilmemiş
İSTANBULBelirtilmemiş, 12°CParçalı ve çok bulutluAralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBelirtilmemiş
KIRKLARELİBelirtilmemiş, 13°CParçalı ve çok bulutluSabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıBelirtilmemiş
SAKARYABelirtilmemiş, 14°CParçalı ve çok bulutluAralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Belirtilmemiş
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BölgeTahminYağış DurumuRüzgar
EGEParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSARParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.-
DENİZLİParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.-
İZMİRParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.-
MANİSAParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.-
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BölgeTahminSıcaklık
AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.N/A
ADANAParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.23°C
ANTALYAParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.19°C
BURDURParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.13°C
HATAYParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.22°C
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BölgeTahminSıcaklık (En Düşük/En Yüksek)Rüzgar
İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı- / -Doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARAParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.11°C / 11°C-
ÇANKIRIParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.- / 11°C-
ESKİŞEHİRParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.- / 10°C-
KONYAParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı- / 12°C-
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BölgeŞehirDurumSıcaklık (En Düşük °C)Sıcaklık (En Yüksek °C)Notlar
BATI KARADENİZBOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu---11Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCEParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı---13Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu---11Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAKParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı---12Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BölgeTahminSıcaklık (En Düşük °C)Sıcaklık (En Yüksek °C)
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli yağış. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi.--
AMASYAParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.-14
RİZEParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.-13
SAMSUNParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.-12
TRABZONParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.-12
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BölgeHava DurumuSıcaklık (°C)RüzgarDiğer Beklentiler
DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBelirtilmemişBatı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)Güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Doğu kesimlerinde toz taşımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUMParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı14°CBelirtilmemişYağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARSParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı17°CBelirtilmemişBelirtilmemiş
MALATYAParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı20°CBelirtilmemişYağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
VANParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı16°CBelirtilmemişBelirtilmemiş
Mayıs’ta kar şoku: 43 il için sarı kod!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BölgeŞehirTahminÖne Çıkanlar
GÜNEYDOĞU ANADOLUGenelParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Bölge genelinde toz taşımı bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLUAdıyamanParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLUMardin22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLUSiirt20°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞanlıurfa25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.