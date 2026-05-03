Sopalı kavga yetmedi, aracını esnafın üstüne sürdü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çekici sürücüsü ile bölgedeki esnaflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taraflar birbirilerine sopalarla saldırdı. Kavga esnasında öfkesine hakim olamayan çekici sürücüsü, aracına binerek esnafın üzerine sürdü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

