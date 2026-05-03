Pembe traktör gelin arabası oldu! Sivas'tan İstanbul'a getirdi, gören bir daha baktı

Sivas'ta çiftçilik yapan 26 yaşındaki Doğukan Turgut, gelin arabasına çevirdiği pembe traktörüyle Kağıthane'de gelini aldı. Ardından birlikte Eminönü'ne gittiler. Pembe traktörü gören vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ta çiftçilik yapan Doğukan Turgut (26), dünya evine girdiği Sema Turgut'u, (24) süslediği pembe traktörle almaya gitti. Kağıthane'deki gelin alma merasiminin ardından çift, pembe traktörün başını çektiği konvoy eşliğinde Eminönü'ne hareket etti. İlgi çeken traktör, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

İKİ YIL ÖNCE FARKINDALIK PROJESİ YAPTILAR

Pembe traktörüyle daha önce sosyal farkındalık çalışması yaptıklarını belirten Doğukan Turgut, "İki yıl önce pembe traktörümüzle bir farkındalık projesi yaptık, oldukça ilgi gördü. Geçen yıl Konya Tarım Fuarı'nda birinci oldu. O zamanlar sevgiliydik, bugün evlenmek nasip oldu. Pembe traktörümüzü İstanbul'a getirdik. Anadolu'da yaşayan köylü çocuklarına kız verilmemesi gibi bir ön yargı var. İnsanlar köyde yaşayacağınızı duyunca olumsuz yaklaşabiliyor. Oysa iki gönül bir olduktan sonra nerede yaşadığınızın, ne iş yaptığınızın önemi yok" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında köyde yaşayan insanların üretim yapması gerektiğine dikkat çeken Turgut, "Biz köyde üretim yapıyoruz. İnsanların daha iyi gıdaya ulaşması için çalışıyoruz. Köyde yaşayan insanlar üretmezse gıda nasıl sağlanacak? Bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz" dedi. Gelin Sema Turgut ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Aracın yapım sürecinde yanındaydım. Çok gurur verici, kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.