Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Vivek Vihar bölgesinde bir evde patlama meydana geldi. 4 katlı binada sabaha karşı çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Klima bomba gibi patladı: 4 katlı binadaki faciada 9 kişi hayatını kaybetti Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4 katlı bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Yangın, Vivek Vihar bölgesinde bulunan 4 katlı bir evde sabaha karşı çıktı. Yangının, klima patlaması kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve geniş çaplı bir kurtarma operasyonu yürütüldü. Binadan yaklaşık 15 kişi kurtarıldı. Yaralılardan bazıları hastanede tedavi altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangının, klima patlaması kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

YANGINDAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, ilk katta çıkan yangının üst katlara yayıldığını ve geniş çaplı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü bildirdi.

Binadan yaklaşık 15 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, yaralılardan bazılarının hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.