Klima bomba gibi patladı: 4 katlı binadaki faciada 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Vivek Vihar bölgesinde bir evde patlama meydana geldi. 4 katlı binada sabaha karşı çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangının, klima patlaması kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.
Yetkililer, ilk katta çıkan yangının üst katlara yayıldığını ve geniş çaplı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü bildirdi.
Binadan yaklaşık 15 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, yaralılardan bazılarının hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.