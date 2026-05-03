Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Milyonlarca kişinin bilgilerini ele geçirdi ve dalga geçti: Siber savunmanız kruvasan gibi!

Fransa'da 15 yaşındaki hacker şoku yaşanıyor. Tüm resmi belgeleri düzenleyen devlet kurumu Ulusal Güvenlik Belgesi Ajansı'na (ANTS) sızan hacker 12 milyon vatandaşın bilgilerini ele geçirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 09:50

Fransa tarihin en büyük ihlallerinden biriyle karşı karşıya. Pasaport, kimlik ve ehliyet gibi tüm resmi belgeleri düzenleyen devlet kurumu Ulusal Güvenlik Belgesi Ajansı'na (ANTS) sızan 15 yaşındaki hacker kritik kişisel bilgileri ele geçirdi.

Milyonlarca kişinin bilgilerini ele geçirdi ve dalga geçti: Siber savunmanız kruvasan gibi!

15 yaşındaki bir hacker, Fransa'nın resmi belgeleri düzenleyen Ulusal Güvenlik Belgesi Ajansı'na (ANTS) sızarak kritik kişisel bilgileri ele geçirdi, ancak daha sonra yakalandı.
Hacker, 'breach3d' adıyla dark web forumlarında yayınladığı mesajlarda Fransız hükümetinin siber savunmasını eleştirdi.
Genç hacker'ın daha önce küresel şirketlerin ve yabancı hükümetlerin çalışan giriş bilgilerini satmaya başladığı ve Vodafone ile Brezilya merkezli şirketlerin verilerini sızdırdığı belirtildi.
Fransız polisi, genç bilgisayar korsanının Ulusal Polis, Sağlık Bakanlığı ve Imprimerie Nationale'e yönelik saldırıların arkasında da bulunduğunu iddia etti.
Yakalanan hacker suçunu itiraf etti ve hakkında devlet tarafından işletilen kişisel veri işleme sistemlerine sızma suçundan dava açıldı, 7 yıla kadar hapis ve 300 bin Euro para cezasıyla karşı karşıya.
Olayın ardından Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ulusal siber güvenliği güçlendirmek amacıyla 200 milyon Euro ek bütçe ayrılacağını duyurdu.
''SİBER GÜVENLİĞİ BIRAKIP MUTFAK SANATLARINA ODAKLANSINLAR''

'Dark web' forumlarında 'breach3d' ismini kullanan hacker ardından da Fransız hükümetiyle dalga geçtiği mesajları yayımladı. Hükümetin siber savunmasını "kruvasan"a benzeten şüpheli, bir gazeteciyle gerçekleştirdiği yazışmada şu ifadeleri kullandı:

"Fransız hükümetinin altyapısında böyle bir açığın var olabileceğini tahmin bile etmezdim. Bu tamamen bir ihmal ürünü. Siber güvenliği bırakıp sadece mutfak sanatlarına odaklansalar daha iyi olur."

İLK VUKUATI DEĞİL

Fransa'da yürütülen soruşturmada genç hacker'ın 14 yaşındayken küresel şirketlerin ve yabancı hükümetlerin çalışan giriş bilgilerini satmaya başladığı ortaya çıktı. Daha önce de Vodafone ve Brezilya merkezli büyük şirketlerin verilerini sızdırdığı kaydedildi.

Genç bilgisayar korsanı ayrıca, Fransız Ulusal Polisi, Sağlık Bakanlığı ve pasaport basımından sorumlu Imprimerie Nationale'e yönelik saldırıların arkasında da kendisinin bulunduğunu öne sürdü.

GENÇ HACKER YAKALANDI

Yakalanan hacker suçunu itiraf etti, hakkında devlet tarafından işletilen kişisel veri işleme sistemlerine sızma" suçundan dava açıldı. Suçlu bulunursa 7 yıla kadar hapis ve 300 bin Euro para cezasına çarptırılabilir.

''NE YAZIK Kİ ARTIK BU ÇOK YAYGIN''

Skandalın ardından ANTS'yi ziyaret eden Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ulusal siber güvenliği güçlendirmek amacıyla 200 milyon Euro ek bütçe ayrılacağını duyurdu. Siber dünyadaki tehditlerin giderek çeşitlendiğine dikkat çeken Lecornu, "15 yaşında bir çocuğun bunu nasıl başardığını sorguluyorsunuz, ancak ne yazık ki bu artık çok yaygın bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

