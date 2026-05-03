İşçilerin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: Yumruk, taş, sopa ne varsa havada uçuştu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde inşaatta çalışan işçiler arasında başlayan tartılma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine bağırarak tepki gösteren işçiler, gerilim artınca sopalara sarıldı. Dakikalar süren kavgada sopaların yanı sıra taraflar birbirlerine taş ve çeşitli cisimlerle vurdu. Bazı işçiler araya girerek kavgayı ayırmaya çalışırken, kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Özetle