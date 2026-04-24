Cinayet işledi, estetik operasyonla yeni yüz yapıp kardeşinin yerine geçti! 11 yıl boyunca kaçan katil servis aracında yakalandı

Bursa’da bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı 2011 yılında, patronuyla birlikte planlayarak cinayet işleyen A.K., olayın ardından adaletten kaçmak için akılalmaz bir yola başvurdu. Patronu yakalanıp cezaevine gönderilirken, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen A.K., otostop çekerek İzmir’e kaçtı. Burada öz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak kendine yeni bir hayat kuran zanlı, tanınmamak için tam 9 kez bıçak altına yattı.
Burnundan çenesine kadar yüz hatlarını tamamen değiştiren ve bir mobilya atölyesinde işçi olarak çalışmaya başlayan A.K., izini kaybettirdiğini düşündü. Ancak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, tozlu raflardaki dosyayı yeniden açtı. Yüzlerce saatlik kamera kaydını saniye saniye inceleyen ve teknolojik imkanları sonuna kadar kullanan ekipler, estetikli yüzün ardındaki gerçek kimliği deşifre etmeyi başardı.
İzmir’de günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Firari katil zanlısı, her sabah bindiği işçi servisinde polis ekiplerinin ani baskınıyla kıskıvrak yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
11 yıllık kaçışın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, hakkında verilen müebbet hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.