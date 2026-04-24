SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Cinayet işledi, estetik operasyonla yeni yüz yapıp kardeşinin yerine geçti! 11 yıl boyunca kaçan katil servis aracında yakalandı

Bursa’da 2011 yılında işlediği cinayetin ardından kayıplara karışan ve tanınmamak için 9 kez estetik operasyon geçirip kardeşinin kimliğine bürünen A.K., İzmir’de gerçekleştirilen film gibi bir operasyonla yakalandı.

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 11:56
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 11:56

Bursa’da bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı 2011 yılında, patronuyla birlikte planlayarak işleyen A.K., olayın ardından adaletten kaçmak için akılalmaz bir yola başvurdu. Patronu yakalanıp cezaevine gönderilirken, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen A.K., otostop çekerek İzmir’e kaçtı. Burada öz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak kendine yeni bir hayat kuran zanlı, tanınmamak için tam 9 kez bıçak altına yattı.

11 YIL BOYUNCA İZİ SÜRÜLDÜ

Burnundan çenesine kadar yüz hatlarını tamamen değiştiren ve bir mobilya atölyesinde işçi olarak çalışmaya başlayan A.K., izini kaybettirdiğini düşündü. Ancak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, tozlu raflardaki dosyayı yeniden açtı. Yüzlerce saatlik kamera kaydını saniye saniye inceleyen ve teknolojik imkanları sonuna kadar kullanan ekipler, estetikli yüzün ardındaki gerçek kimliği deşifre etmeyi başardı.

OPERASYON ANI KAMERADA

İzmir’de günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. katil zanlısı, her sabah bindiği işçi servisinde polis ekiplerinin ani baskınıyla kıskıvrak yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SON DURAK CEZAEVİ

11 yıllık kaçışın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, hakkında verilen müebbet hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1 Mayıs'ta okul var mı? 1 Mayıs resmi tatil mi: 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?
Elinde TL bulunduranlar dikkat... İslam Memiş'ten altın için pazartesi uyarısı! 'Yüzde 99 kayıp...'
Emekli bayram ikramiyesi 2026 zamlanacak mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?
