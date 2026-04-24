1 Mayıs'ta okul var mı? 1 Mayıs resmi tatil mi: 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?

Nisan ayının sonuna yaklaşırken gözler Mayıs’ın ilk gününe çevrildi. Her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın resmî tatil olup olmadığı yeniden merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs’ta okullar açık mı kapalı mı: 1 Mayıs bu yıl hangi güne denk geliyor? Hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor? İşte 1 Mayıs’a ilişkin merak edilen tüm detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 11:02

Nisan ayının son haftasına girilmesiyle birlikte, Mayıs’ın ilk günü yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Her yıl olarak kutlanan ’ın resmî tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu tarihin hangi güne denk geldiği ve kamu kurumlarının çalışma düzeni de merak edilen konular arasında yer alıyor. “1 Mayıs resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor, olacak mı?” sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

2026 yılında 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, Emek ve Dayanışma Günü'nün resmî tatil olması ve bu nedenle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmî tatildir.
2026 yılında 1 Mayıs Cuma gününe denk gelmektedir.
Bu nedenle okullar da tatil olacaktır.
Kamu kurumları, bankalar ve borsa tatil olacak, ancak hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecektir.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmî tatil olarak kabul ediliyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu kurumlarında tatil uygulanıyor. 2026 yılında 1 Mayıs ise cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle hem çalışanlar hem de öğrenciler için haftanın son iş gününde resmî tatil geçerli olacak.

1 MAYIS GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencileri sevindiren gelişme geldi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Cuma gününe denk gelmesi ve olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu tarihte okullar da tatil olacak.

1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR TATİL YAPACAK?

Resmî tatil kapsamında birçok kurum ve hizmette çalışma düzeninde değişiklikler yaşanıyor.

- Okullarda eğitim-öğretime ara verilecek.

- Valilik, belediye ve kaymakamlık gibi hizmet vermeyecek.

- Bankalar ile borsa işlemlere kapalı olacak.

- Resmi işlemler gerçekleştirilemeyecek; EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri ise bir sonraki iş gününe aktarılacak.

- Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.

