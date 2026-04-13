1 Mayıs resmi tatil mi kamu kurumları ve okullar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil statüsünde kabul edilen özel günler arasında bulunuyor. Her yıl olduğu gibi 2026’da da milyonlarca çalışan, öğrenci ve veli “1 Mayıs tatil mi?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Takvim verilerine göre 1 Mayıs 2026 tarihi haftanın Cuma gününe denk düşüyor.

1 MAYIS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 takvimine göre 1 Mayıs, haftanın son mesai günü olan Cuma günü idrak edilecek. Böylelikle hafta sonu ile birleşen resmi tatil, pek çok kişi açısından üç günlük bir dinlenme imkânı sağlayacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye’de 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü kapsamında resmi tatil olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle kamu kurumları, devlet daireleri ve çok sayıda kamu kuruluşu kapalı olacak. Çalışma düzeni ise kamu ve özel sektör bakımından kurumların kendi uygulamalarına göre belirlenecek. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre resmi tatillerde okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmıyor. Bu çerçevede 1 Mayıs Cuma günü öğrenciler ders işlemeyecek. Hafta sonu ile birleşmesi sayesinde öğrenciler üç gün süreyle ara vermiş olacak.