Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklere yönelik denetimler genişletildi. Özellikle çift SIM kartlı telefonlar ve aynı pasaportla birden fazla cihaz kaydı mercek altına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yurt dışı telefonlar 1 Mayıs’ta kapanıyor mu? 120 günlük süre doluyor Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt süreçlerindeki usulsüzlüklere yönelik denetimler genişletildi. Kaçak telefonlar kapanacak mı? Çift SIM kartlı telefonlar ve aynı pasaportla birden fazla cihaz kaydı mercek altına alındı. Kaçak telefonlar kapanacak mı? 1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI kullanımına yönelik incelemeler artırıldı. Kaçak telefonlar kapanacak mı, ne zaman kapanır? Aynı pasaportla kaydedilen ikinci telefonlara tanınan 120 günlük kullanım süresi için son tarih 1 Mayıs olarak belirlendi. Gerekli kayıt işlemlerini tamamlamayan ve 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayan kullanıcıların cihazları iletişime kapatılabilecek. Denetimler aşamalı şekilde yürütülecek ve kayıt dışı olduğu belirlenen telefonlar kademeli olarak erişim dışı bırakılacak.

YURT DIŞI TELEFONLAR KAPANACAK MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI kullanımına yönelik incelemelerini artırdı ve bu kapsamda usulsüzlük tespit edilen cihazlar için kullanıcıları mesaj yoluyla bilgilendirdi. Yurt dışından getirilen ve pasaport kaydı yapılmadan kullanılan telefonların belirli bir süre sonunda erişime kapatılmasına yönelik süreç işletilmeye başlandı. Aynı pasaportla kaydedilen ikinci telefonlara tanınan 120 günlük kullanım süresi için son tarih 1 Mayıs olarak belirlendi.

Bu süre içerisinde gerekli kayıt işlemlerini tamamlamayan ve 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayan kullanıcıların cihazlarının iletişime kapatılabileceği bildirildi. Denetimlerin aşamalı şekilde yürütüleceği ve kayıt dışı olduğu belirlenen telefonların kademeli olarak erişim dışı bırakılacağı ifade edildi. Süreç kapsamında özellikle çift SIM kartlı telefonların daha yakından incelendiği bilgisi paylaşıldı.

HANGİ TELEFONLAR KAPANACAK?

Denetimler, pasaport kaydı yapılmadan kullanılan ve çift IMEI üzerinden aktif edilen telefonları kapsıyor. Aynı pasaportla birden fazla cihaz kaydı yapılması durumunda, ikinci telefonlar için tanınan 120 günlük kullanım süresi dolduktan sonra gerekli işlemler yapılmazsa bu cihazlar erişime kapatılabilecek. Bu kapsamda, yurt dışından getirilen ve kayıt dışı şekilde kullanılan telefonlar öncelikli olarak inceleniyor.

Özellikle çift SIM kartlı cihazlarda IMEI numaralarının usulsüz şekilde kullanılması denetimlerin merkezinde yer alıyor. BTK tarafından yıl başında gönderilen bilgilendirme mesajlarının ardından, kayıt sürecini tamamlamayan kullanıcıların cihazlarının aşamalı olarak kapatılması planlanıyor. Bu süreçte kayıt ücretinin yatırılmaması durumunda telefonların şebeke erişimi kesilebilecek.